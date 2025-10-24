La pasión rojiblanca se hizo sentir la noche de este viernes, cuando cientos de aficionados de Chivas se dieron cita a las afueras del hotel de concentración del equipo para ofrecer la tradicional serenata previa al Clásico Tapatío, que se disputará este sábado en la cancha del Estadio Akron.

Cerca de 600 seguidores se reunieron en el acceso principal del hotel, sobre la calle Mariano Otero, para alentar a su equipo antes del duelo ante el acérrimo rival de la ciudad. Desde las 19:00 horas, el ambiente comenzó a encenderse con bombos, tambores, bengalas y cánticos, creando un marco lleno de color y pasión para recibir al plantel dirigido por Gabriel Milito.

Entre la música de murga y los cánticos tradicionales, la afición recordó a los jugadores la importancia de sumar tres puntos en casa ante Atlas, luego de tres enfrentamientos consecutivos sin victoria para el Rebaño Sagrado.

Alrededor de las 20:00 horas, el equipo arribó al hotel y fue recibido con un pasillo rojiblanco formado por los hinchas, quienes no dejaron de cantar ni un solo segundo. Las bengalas iluminaron el momento mientras los futbolistas saludaban y agradecían las muestras de cariño.

Roberto Alvarado, Armando González, Efraín Álvarez y Alan Pulido fueron los más ovacionados de la noche. Entre los gritos se escuchaban frases como “¡Mañana es el día!”, “¡Vamos con todo!” y “¡No podemos perder!”, reflejo del fervor que despierta el Clásico Tapatío.

La pirotecnia acompañó el cierre de la serenata, cuando algunos jugadores se animaron a ondear las banderas del grupo de animación y saltar al ritmo de los cánticos en contra del Atlas, sumándose al ambiente festivo que inundó el lugar.

Finalmente, tras agradecer el apoyo, los futbolistas regresaron al interior del hotel, mientras la afición se retiraba poco a poco, satisfecha por haber mostrado, una vez más, que el amor por Chivas no conoce límites.

MF