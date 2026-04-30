Disney+ arrebata la Champions League en Latinoamérica: qué significa para tu bolsillo

Disney+ Paramount+ tendrán oficialmente los derechos de transmisión de la UEFA Champions League para toda Latinoamérica, un movimiento maestro que redefine por completo el consumo del futbol. ¿Qué pasó exactamente? La plataforma monopoliza ahora el torneo más prestigioso, dejando a sus rivales sin su principal atractivo.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta especializada de X, HBOMaxNewsLA. Esta filtración y posterior confirmación expone la feroz guerra interna del streaming, donde los secretos comerciales duran muy poco.

¿Afectará a México que Disney Plus adquiera los derechos de la UEFA Champions League?

El cambio se sentirá en toda la región a partir de las próximas temporadas, afectando directamente a millones de hogares en México y el resto del continente. Los aficionados, que ya están exhaustos de la constante fragmentación del contenido, tendrán que migrar obligatoriamente de aplicación si desean seguir viendo a la élite del balompié europeo.

Lo que debes saber de Disney Plus y los derechos de la Champions League

Para entender la verdadera magnitud de esta transición televisiva, es vital desglosar los puntos más urgentes. Aquí tienes los 'tips' esenciales y datos clave para que este abrupto cambio de derechos de transmisión no te tome por sorpresa a mitad de la temporada:

Único hogar: Disney+ se convertirá en la única vía legal para sintonizar el torneo.

La fuente: Confirmado sorpresivamente por HBOMaxNewsLA en la red social X.

Impacto regional: Aplica para toda Latinoamérica, cambiando las reglas del mercado.

Te puede interesar: Confirman el adiós de Memo Ochoa: Sexto Mundial y retiro

¿Afectará a México el cambio de derechos de la Champions League?

Ahora la pregunta del millón: ¿qué tan conveniente es para las y los mexicanos la compra de la UEFA Champions League por Disney Plus y las otras plataformas de streaming?

Cabe destacar que para que las y los aficionados tengan acceso a todos los partidos de la UEFA Champions League podrían requerir pagar ambas suscripciones (Disney+ y Paramount+), pero por lo pronto no se ha dado más noticias al respecto.

Por otro lado, esta adquisición sí impactará a HBO Max, ya que recientemente se dio a conocer que limitará las cuentas compartidas en México.

Disney Plus, además de obtener parte de los derechos de la Champions League, también contará con con el 100 % de los derechos de la Europa League y la Conference League.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS