La alianza galáctica que sacude el diamante

Los Diablos Rojos del México han sorprendido a sus aficionados con un anuncio que emociona a los coleccionistas de jerseys. A unos días de la celebración del “May the 4th”, el equipo reveló una espectacular colaboración oficial con Star Wars. Esta alianza estratégica une la pasión del rey de los deportes con la magia del cine.

El gran protagonista de esta nueva indumentaria es nada menos que Grogu, el entrañable personaje que conquistó al mundo en The Mandalorian. La influencia del aclamado director Jon Favreau se hace sentir en esta colección exclusiva.

El diseño del nuevo jersey combina la identidad visual de la novena capitalina con el universo mandaloriano. Respetando el rojo tradicional, la camisola integra siluetas sutiles en negro con motivos galácticos.

Para adquirir esta codiciada armadura, los seguidores deberán estar muy atentos, ya que es una edición limitada que podría agotarse pronto. La venta oficial será en la Tienda Diablos ubicada en Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca en Iztacalco, Ciudad de México.

Podrás adquirir la playera a partir de mañana viernes 1 de abril. Hasta el momento no se ha anunciado cuál será el precio de este uniforme especial, el cual será vestido por los jugadores en el Estadio Alfredo Harp Helú.

This is the way. ��



Gracias, Jon y Grogu!

May the force be with you!



Jersey colección especial 2026 disponible a partir del 1 de Mayo en @tiendadiablos ��️



Stock limitado por día. pic.twitter.com/U5gnX9AMMg— DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) April 30, 2026

¿Cómo llegan los Diablos Rojos a su próxima serie?

En el terreno de juego, los Diablos Rojos del México llegan a esta “celebración galáctica” con la firme intención de escalar posiciones. Actualmente, la novena capitalina pelea arduamente en la parte alta de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ostentando un ligero récord positivo.

El bateo oportuno y un pitcheo abridor sólido han sido las claves para que los dirigidos por su mánager se mantengan como contendientes en esta temporada 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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