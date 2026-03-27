Dinamarca vs República Checa: ¿qué rival le conviene más a México en el Mundial?

La Selección Mexicana está cerca de conocer a su último rival en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026: Chequia o Dinamarca.

La instancia final del repechaje de la UEFA recibirá a ambas selecciones en el cruce decisivo por uno de los últimos cuatro boletos que el continente europeo repartirá para formar parte de la justa mundialista que se celebrará en Norteamérica.

Dinamarca y República Checa llegan a la final del repechaje del Mundial 2026

Dinamarca avanzó a la "final" del repechaje después de propinarle una goleada (4-0) a Macedonia del Norte. Un doblete de Gustav Isaksen (58' y 59') —sumado a las anotaciones de Mikkel Damsgaard (49') y Christian Nørgaard (75')— permitieron que la escuadra danesa conservara la esperanza de unirse al torneo de la FIFA.

En la otra cara de la moneda, Chequia empató (2-2) con Irlanda; esto provocó que el resultado se definiera con una tanda de penales que culminó (4-3) en favor de la escuadra checa.

El ganador de la repesca se integrará al Grupo A, donde le esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur. A continuación, te decimos si República Checa o Dinamarca le conviene a México para enfrentarse a la final de la fase de grupos.

¿Qué rival le conviene más a México, Dinamarca o República Checa?

De acuerdo al historial directo pero breve, todo apunta a que República Checa sería el rival más conveniente para México, ya que en su único enfrentamiento, el tricolor se impuso 3-1, con una diferencia de dos goles.

A pesar de que este antecedente no muestra una tendencia sólida por la limitada muestra, sí respalda a México, que ha sabido competir y resolver ante este rival.

Por otro lado, Dinamarca ha demostrado tener más ventaja, ya que lleva tres triunfos en los últimos cinco partidos, mientras que México solo ha conseguido un triunfo, por lo que Dinamarca se coloca con mejores números, dejando en desventaja a la selección mexicana.

Aquí te compartimos una comparación directa entre ambos escenarios con la que se puede dimensionar mejor qué rival representa un mayor desafío para México.

Partidos Dinamarca vs México República Checa vs México Recientes 5 1 Victorias de México 1 1 Victorias del rival 3 0 Empates 1 0 Tendencia Desfavorable Favorable

República Checa se posiciona como un oponente más conveniente para México, ya que se muestra con un historial que no representa una amenaza para México.

Con información de SUN.

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