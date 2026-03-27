El periodismo deportivo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse este viernes 27 de marzo el fallecimiento de Axel Solís, comunicador con una larga trayectoria en medios nacionales como Televisa, donde destacó por su cobertura del futbol mexicano, especialmente en la región norte del país.

En su cuenta de X, la familia de Solís publicó la información: "HASTA SIEMPRE. Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte. Queremos dar las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, sus seguidores. Gracias por acompañarlo en esta aventura periodística, por escucharlo, por debatir con él y por permitirle entrar en sus hogares durante tantos años. Él vivía por y para su profesión, pero siempre con ustedes en mente".

"Hoy enviamos nuestro abrazo más fuerte, lleno de luz y fortaleza, a su esposa e hijo. Ellos fueron su motor y su puerto seguro; hoy nos unimos en oración por su paz y consuelo en este momento de indescriptible dolor".

"Axel no se va, se queda en cada crónica, en cada análisis y en el ejemplo de rectitud que nos deja a todos. Vuela alto, Axel. Descansa en paz".

El periodista Axel Solís dejó huella en el gremio deportivo gracias a su estilo profesional, su constancia informativa y su cercanía con la audiencia a lo largo de casi tres décadas de carrera.

��️ HASTA SIEMPRE

Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos… pic.twitter.com/Y7H5qIJwiT— AXEL SOLÍS (@axelsolisrmz) March 27, 2026

¿Quién era Axel Solís, periodista deportivo fallecido?

A lo largo de su trayectoria, Axel Solís construyó una carrera sólida de 29 años, destacando especialmente por su cobertura del futbol regio. Su trabajo incluyó el seguimiento cercano a equipos como Rayados de Monterrey y Tigres, siendo una voz reconocida en la región. Su paso por Televisa marcó una etapa importante, participando en contenidos informativos del futbol de esa zona del país.

Axel Solís fue un periodista deportivo que logró una buena reputación dentro del medio gracias a su compromiso con la información y su capacidad para conectar con el público. Trabajó en medios como Récord y Televisa, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Además de su cobertura a nivel nacional, Solís tuvo la oportunidad de asistir a importantes eventos internacionales. Entre ellos destacan cinco Copas del Mundo, incluyendo Estados Unidos 1994, Francia 1998, el Mundial Sub-17 México 2011 y Rusia 2018.

¿De qué murió Axel Solís?

El medio deportivo Récord dice que pudo confirmar que el periodista perdió la vida la madrugada de este viernes a causa de un paro cardíaco.

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas figuras del deporte y del periodismo, especialmente en Nuevo León, compartieron mensajes de condolencia, resaltando no solo su trayectoria, sino también su calidad humana. Su legado permanecerá como parte de la historia del periodismo deportivo en México.

Entre estos mensajes destaca el del equipo de Tigres, que elevó sus oraciones para que su familia y amigos encuentren pronta resignación ante esta irreparable pérdida.

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