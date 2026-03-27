El día de ayer, el Estadio AKRON fue testigo de una "probadita" del Mundial 2026 de la FIFA. En partido eliminatorio rumbo a la máxima justa de futbol varonil de selecciones, Nueva Caledonia se enfrentó a Jamaica en duelo definido por apenas un detalle en los primeros minutos del encuentro. El solitario gol de Bailey-Tye Cadamarteri fue suficiente para mantener las esperanzas vivas de los Reggae Boyz de disputar su segunda Copa del Mundo de la historia, tras su participación en Francia 1998.

La anotación llegó al minuto 18, luego de un disparo tras falta fuera del área que cobró Ronaldo Webster. El balón atravesó, por debajo, la barrera interpuesta por el arquero Rocky Nyikeine, quien atacó la esférica de manera deficiente y, en el rebote, Cadamarteri aprovechó para anotar el primer y único gol del encuentro.

Los caledonios se volcaron al frente y estuvieron cerca de complicarle las cosas a los jamaiquinos. En la cancha, como muchas veces ocurre en el futbol, las diferencias marcadas por el ranking FIFA se diluyeron. Jamaica, número 70 de la tabla, sufrió al minuto 42 el posible empate de Nueva Caledonia, número 150 de la tabla. Sin embargo, la esperanza del país oceánico se detuvo en los guantes de Andre Blake, guardameta jamaiquino.

¿A quién enfrentará Jamaica para buscar clasificar al Mundial?

Jamaica se clasificó ante un Estadio AKRON repleto, con 40 mil 83 aficionados contabilizados en la primera degustación del Mundial 2026. La siguiente será el próximo martes 31 de marzo, cuando Jamaica y República Democrática del Congo busquen convertirse en el invitado número 47 del Mundial 2026.

El ganador de este partido límite se sumará al Grupo K en donde enfrentará un complicado panorama luego de que deba emparejarse con las selecciones de Portugal, Uzbekistán y Colombia. Los Reggae Boyz y los Leopardos buscan regresar a participar de la Copa Mundial de la FIFA. El Congo, a diferencia de Jamaica, técnicamente nunca ha calificado a un mundial, puesto que la última vez que participó un combinado de la región, esta nación era conocida como Zaire.

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Fecha y horario del partido para clasificar al Mundial 2026

La final por la clasificatoria para el Mundial 2026 de la FIFA entre RD Congo y Jamaica se disputará el martes 31 de marzo a las 15:00 horas en el Estadio AKRON.

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OB