Los Lions firmaron al linebacker All-Pro Jack Campbell con una extensión de contrato por cuatro años que se extiende hasta la temporada 2030.

Los Lions aseguraron a Campbell después de rechazar el mes pasado su opción de quinto año para la temporada 2027, cuando ejercieron la opción del corredor Pro Bowl Jahmyr Gibbs.

Detroit seleccionó a ambos jugadores en la primera ronda en 2023 y han ayudado a la franquicia a ganar 36 partidos, dos títulos de la NFC Norte y a llegar a un juego por el campeonato de conferencia.

En su tercera temporada en la NFL, Campbell fue elegido All-Pro y Pro Bowl después de convertirse en el primer jugador de la liga en siete años en registrar más de 150 tacleadas, además de sumar al menos cinco capturas y tres balones sueltos forzados.

Los Lions seleccionaron a Campbell con la número 18 elección global del draft 2023 y el exastro de Iowa Hawkeyes football ha disputado todos los encuentros desde su llegada a la NFL, consolidándose como uno de los líderes defensivos del equipo.

La directiva de Detroit considera a Campbell una pieza clave para mantener la competitividad de una plantilla joven y talentosa.

Tras quedarse fuera de los playoffs con marca de 9-8 la temporada pasada, los Lions esperan volver a pelear por el título divisional y recuperar protagonismo en la Conferencia Nacional.