Roland Garros tiene sus cruces definidos

Jannik Sinner quedó emparejado con un rival francés en la primera ronda: Clement Tabur, ubicado en el puesto 165, el mejor de su carrera. Tabur recibió la invitación que quedó disponible tras el ex campeón Stan Wawrinka, quien obtuvo un ingreso automático de última hora.

Con el vigente bicampeón Carlos Alcaraz fuera por lesión, Sinner es el gran favorito del cuadro masculino sobre la arcilla roja de Roland Garros, donde la competencia comienza el domingo.

El italiano está invicto desde hace tres meses. Ha ganado 29 partidos seguidos y solo ha cedido tres sets. El Abierto de Francia es el único grande que Sinner no ha ganado. Sinner tuvo tres puntos de partido en la final del año pasado, pero Alcaraz se impuso en un duelo épico.

En el cuadro femenino, Coco Gauff iniciará su campaña contra otra estadounidense, Taylor Townsend, especialista en dobles.

Aryna Sabalenka tendrá que deshacerse en cuartos de final de Jessica Pegula, quinta del mundo, mientras que Gauff se medirá en esa ronda contra su compatriota Amanda Anisiova.

Ante la ausencia de Alcaraz, quien también se perderá Wimbledon, Sinner se ha adjudicado los tres trofeos Masters sobre arcilla en Monte Carlo, Madrid y Roma. Sinner tiene la quinta racha ganadora más larga en la era del ATP Tour (desde 1990). Novak Djokovic posee el récord con 43 victorias consecutivas en 2010-11.

Con su histórico título en Roma (el primer campeón masculino local en 50 años) Sinner se convirtió en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar los nueve Masters, los torneos más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic sigue persiguiendo un inédito número 25 de títulos grandes. Pero el campeón de Roland Garros de 2016, 2021 y 2023 está en París con apenas un partido sobre arcilla esta temporada y solo tres torneos en todo el año debido a una lesión en el hombro. El jugador de 38 años se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda. Djokovic no podría enfrentarse a Sinner hasta la final.