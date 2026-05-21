Cruz Azul y Pumas empatan sin goles y dejan abierta la Final

Cruz Azul y Pumas no se hicieron daño en el partido de ida de la Gran Final del futbol mexicano en el Estadio Ciudad de los Deportes, con los Cementeros desaprovechando oportunidades y un conjunto auriazul que sobrevivió para conseguir un sufrido empate que deja el drama para el encuentro del domingo , cuando los de la UNAM jugarán en casa.

El recinto de Avenida Insurgentes, en la capital, se pintó completamente de azul para recibir de nuevo a la Máquina en la que fue su casa por muchos años. La afición reflejó su ilusión por dar un paso hacia la décima estrella, abarrotando el inmueble y recibiendo a los jugadores entre banderas, cánticos y un mosaico en la cabecera con la palabra “orgullo”.

Esa energía fue transmitida desde las gradas al terreno de juego y los Cementeros arrancaron como un auténtico tren en la mitad de cancha de Pumas. Desde los primeros minutos, la intensidad fue de un solo lado , mientras que los universitarios trataban de sobrevivir a la asfixiante presión local.

Osinachi Ebere tuvo la primera para Cruz Azul con un disparo que apenas rozó el poste de Keylor Navas a los cinco minutos e, instantes más tarde, el costarricense fue exigido por primera vez con un disparo lejano de José Paradela, dejando el grito de gol en la garganta de los fanáticos.

Ni el asedio ni las llegadas cesaron y, en medio del sufrimiento felino cada vez que el rival entraba a su territorio con autoridad, llegó un susto aún mayor para los universitarios, cuando Carlos Rodríguez fue derribado dentro del área e Ismael López Peñuelas marcó penal. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, revirtió la decisión y decretó fuera de juego del centrocampista celeste.

Media hora le tomó a los de Efraín Juárez apoderarse ligeramente del balón, pero el gusto fue breve ante los dirigidos por Joel Huiqui y poco pudieron hacer en la primera mitad para llegar al área de Kevin Mier, frente a una defensa organizada y un público que jugó su papel metiendo presión con abucheos y silbidos.

En la misma línea de la parte inicial, Cruz Azul tuvo la primera del segundo tiempo a los pocos minutos, con un remate de Charly Rodríguez que pegó en el poste de Navas . Sin embargo, la Máquina no pudo sostener el mismo ritmo en la parte complementaria y le dio oxígeno a los del Pedregal.

Uriel Antuna tuvo una de las pocas claras del partido para los auriazules, quedando mano a mano frente al guardameta cementero, pero, aún lejos del arco, el achique de Mier fue clave para tapar el disparo con el que intentó superarlo por arriba.

El juego fue disminuyendo poco a poco su intensidad y claridad en ambos costados. Cruz Azul seguía con la posesión, pero encontró menos espacios para perforar la zaga universitaria, mientras que los auriazules apelaban a los contragolpes, dejando en evidencia el cansancio de los jugadores con el paso del tiempo. Ante el sentido de urgencia por tratar de llevarse una ventaja, aunque fuera mínima, los embistes locales volvieron a incrementarse y cada acercamiento celeste al área levantaba los nervios de los aficionados de Pumas.

A pesar de ser superados durante gran parte del trámite, en un encuentro donde los cambios no fueron tan significativos —como Carrasquilla por Pumas o Amaury Morales y Luka Romero por Cruz Azul—, los visitantes tuvieron la última clara del partido. En una triangulación, dejaron solo a Robert Morales, aunque el paraguayo, con poco ángulo frente a la portería, sacó un disparo potente que se estrelló en el travesaño.

Pumas demostró que sabe sufrir y resistió ante un rival que disfruta tener el balón y que mostró su poderío ofensivo . No obstante, Efraín Juárez tendrá que dejar de jugar con fuego y exhibir sus propias fortalezas en casa, mientras que los de La Noria deberán llevar la contundencia que les faltó este jueves a un territorio hostil el próximo domingo en Ciudad Universitaria.

SV