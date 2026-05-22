El futbol continúa este viernes 22 de mayo de 2026 con una agenda internacional llena de actividad en distintas ligas, copas y torneos. La jornada incluye encuentros en Europa y América, además de un partido amistoso con participación de la Selección Mexicana.

Entre los duelos más destacados del día aparecen el choque entre Fiorentina y Atalanta en la Serie A Italiana, el amistoso entre México y Ghana, así como actividad en la Copa Argentina. Por si buscas ver alguno de los encuentros, consulta el calendario completo de partidos para HOY viernes 22 de mayo de 2026; te compartimos la lista de los juegos con sus horarios y canales de transmisión en vivo.

Partidos HOY viernes 22 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Fiorentina vs Atalanta | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN

Partidos HOY viernes 22 de mayo de 2026 - Amistoso EN VIVO

México vs Ghana | 20:00 | Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Partidos HOY viernes 22 de mayo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Unión Santa Fe vs Independiente | 17:00 | TyC Sports Internacional

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