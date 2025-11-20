El pasado martes, la Casa Blanca difundió un video en el que se veía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al futbolista portugués Cristiano Ronaldo. En respuesta a esto, el partido Demócrata publicó ayer miércoles 19 de noviembre, en su cuenta oficial de TikTok, unas imágenes del argentino Lionel Messi, sugiriendo, según los usuarios de redes sociales, una rivalidad simbólica en el ámbito político-mediático.

El video de TikTok es un compendio de momentos destacados de la trayectoria de Messi, e incluye imágenes emblemáticas con el Barcelona y el PSG, con la camiseta de la Selección de Argentina, y también del momento en que recibió uno de sus ocho Balones de Oro.

Esta publicación ocurrió apenas un día después de que la Casa Blanca difundiera un video de Trump y Cristiano Ronaldo caminando y el mensaje "dos GOAT" (Greatest of All Time, El mejor de todos los tiempos).

Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal y jugador del Al-Nassr, visitó la Casa Blanca para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval.

El encuentro tuvo lugar antes de que Ronaldo asistiera a una cena de gala organizada por Trump en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y a su delegación, de la cual el futbolista formaba parte. Durante su visita, el presidente y el jugador se fotografiaron, y Trump ofreció un recorrido por la columnata de la Casa Blanca, mostrando las fotos de los expresidentes.

Esa noche, en la cena con Bin Salmán, Trump mencionó a la superestrella y comentó que su hijo, Barron, estaba muy entusiasmado de conocer a "CR7" en persona.

Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, se alojaron en un hotel de lujo cerca de la Casa Blanca. La visita del futbolista, que se ha convertido en un importante promotor turístico y económico del reino árabe, se dio siete meses antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

