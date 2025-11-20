Este jueves comenzará la fase eliminatoria del Apertura 2025 en la Liga MX, conocida como Play-In, donde se disputan dos lugares para completar los cuartos de final. En esta etapa, los Xolos de Tijuana recibirán a los Bravos de Juárez, mientras que Pachuca hará lo propio frente a los Pumas de la UNAM.

El equipo que resulte ganador en el duelo entre los clubes de la frontera avanzará directamente a la siguiente fase. En cambio, el perdedor deberá enfrentarse al vencedor del encuentro entre los hidalguenses y los capitalinos para quedarse con el último pase a la liguilla.

¿Existe tiempo extra en el Play-In?

De acuerdo con el artículo 18 del reglamento de competencia de la Liga MX, si los 90 minutos reglamentarios terminan con empate, la decisión se tomará mediante una tanda de penales.

En esta instancia, la única ventaja para los equipos que terminaron más arriba en la tabla es jugar como locales.

Todo apunta a que este será el último torneo en el que se utilice el formato llamado Play-In, ya que prácticamente está decidido que dejará de aplicarse y únicamente avanzarán los primeros ocho lugares del campeonato.

¿Cómo se acomoda el Play-In?

El sistema se mantiene sin cambios:

Primer partido (Play-In A): 7º vs 8º: El equipo que gane obtiene de inmediato el lugar en los cuartos de final y queda registrado como el número 7.

Segundo partido (Play-In B): 9º vs 10º: El ganador consigue la oportunidad de disputar un segundo encuentro por el último boleto disponible.

Tercer partido: Aquí se enfrentan el perdedor del duelo entre séptimo y octavo contra el ganador del partido entre noveno y décimo. De este juego sale el último clasificado a la liguilla, que se suma como el equipo número 8.

BB