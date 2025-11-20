Chivas continúa afinando detalles para enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Apertura 2025, y la práctica de este miércoles tuvo un invitado poco habitual: el dueño del club, Amaury Vergara. Su presencia en las instalaciones de Verde Valle llamó la atención, pues no suele acudir a los entrenamientos del primer equipo, ya que normalmente permite al cuerpo técnico trabajar con libertad en el día a día.

Vergara, quien regresó recientemente de un viaje de negocios a Japón, aprovechó para observar de cerca la preparación del equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito. Antes de iniciar la sesión, el directivo saludó al entrenador y conversó algunos minutos con él, generando expectativa sobre los ánimos y la actualidad del plantel.

El Guadalajara busca regresar a unas semifinales de Liga MX, instancia a la que no accede desde el Clausura 2023, cuando eliminó al Atlas en el Clásico Tapatío. Con esa motivación y bajo la mirada del máximo responsable rojiblanco, el equipo tapatío continuó su trabajo con miras a una serie determinante para sus aspiraciones.

El partido de ida ante Cruz Azul se disputará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron, mientras que la vuelta está programada para el domingo 30 en el Estadio Olímpico Universitario. Chivas confía en llegar en su mejor momento para enfrentar a La Máquina en una llave que promete alta intensidad.

