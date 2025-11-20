Atlante prepara su gran regreso a la Liga MX en esta fecha

El Atlante está muy cerca de volver a la liga principal del futbol en México. El equipo compró al Mazatlán FC por 65 millones de dólares, una operación que se daría a conocer después del Mundial de 2026. Gracias a esto, el club podría regresar en el Apertura 2026, jugando sus partidos en el Estadio Azteca, que para ese tiempo llevará el nombre de Banorte.

Según datos compartidos por FOX Sports México, todo va por buen camino para que el famoso Atlante retome su lugar en la categoría más alta.

Su última vez en la máxima competencia

La última ocasión en que Atlante participó en la liga principal fue en el Clausura 2014, cuando bajó de categoría tras perder en la Jornada 16 contra los Xolos de Tijuana. Desde entonces ha jugado en una liga menor, intentando varias formas de volver a competir con los equipos más conocidos.

Su último campeonato en Primera División fue en el Apertura 2007, pero después tuvo varias malas temporadas que lo llevaron a pelear por quedarse y, finalmente, por la derrota ante Tijuana, terminó descendiendo.

Ahora, con la compra de Mazatlán FC, se abre una posibilidad real de regresar, ya que Atlante cumple con las reglas que pide la Federación Mexicana de Futbol para poder estar de nuevo en la Liga MX.

El tema del TAS y la certificación

En mayo de 2025, Atlante decidió abandonar la apelación que había presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Con ese proceso se intentaba que regresara oficialmente el ascenso y descenso en México, pero el Atlante fue el primero en salirse del asunto.

Más adelante, el TAS tomó una decisión que apoyaba la idea de que el ascenso volviera. Aun así, los equipos tienen que pasar por un proceso llamado “certificación”, el cual ha generado muchas discusiones.

“Todos queremos cumplir las reglas, pero no se pueden poner reglas (para la certificación) que ni siquiera algunos de Primera División cumplen. Creo que a veces cumplimos más nosotros que los que están arriba (en Liga MX)”, comentó el dirigente de UDG en septiembre para FOX Sports Radio.

Desde 2020, cuando se quitó el ascenso, ningún club ha podido subir a la Liga MX. El último fue Atlético de San Luis en 2019. La apelación presentada por diez equipos (entre ellos Atlante, Alebrijes, Cimarrones y Jaiba Brava, aunque algunos después se retiraron) señalaba que la FMF no había cumplido su promesa de que el sistema volvería en 2025.

Los argumentos hablaban de falta de oportunidades para crecer, desigualdad y decisiones que favorecían a los equipos más grandes, como votar juntos para detener cambios. Luego de que el TAS resolviera, la FMF explicó que será la Asamblea General la que decida cómo aplicar lo acordado en 2020. Esto podría hacer que el ascenso y descenso vuelvan hasta la temporada 2026-27.



