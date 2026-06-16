Mundial 2026: Delfín 'Hidalgo' predice quién ganará el México vs Corea del Sur (VIDEO)

El protagonista es "Hidalgo", un delfín que se ha convertido en sensación viral tras acertar algunos resultados del torneo y ahora pronosticar una victoria del Tricolor en su próximo compromiso mundialista.

¿De dónde salió “Hidalgo”?

El mamífero marino, que habita en un parque acuático de Quintana Roo, ganó popularidad luego de participar en una dinámica recreativa donde debía elegir entre dos opciones representadas por las selecciones participantes . Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Hidalgo se inclinó por el combinado nacional, que terminó imponiéndose 2-0 en el Estadio Ciudad de México.

La fama del delfín creció aún más después de que también acertara el resultado del duelo entre Estados Unidos y Paraguay, lo que llevó a numerosos usuarios a bautizarlo como el nuevo "oráculo" del Mundial 2026.

Hidalgo ya predijo el siguiente encuentro

Ahora, la atención está puesta en el choque entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio en Guadalajara. De acuerdo con publicaciones compartidas por el parque acuático en redes sociales, Hidalgo volvió a hacer su elección y señaló a México como ganador del encuentro.

#HidalgoPredictions #HidalgoPredicts #Fútbol #Soccer ♬ sonido original - dolphindiscovery @dolphindiscovery ��⚽ Hidalgo ya hizo su cuarta predicción... y la presión sigue aumentando. ���� Para el partido entre México y Corea del Sur, nuestro delfín favorito ya eligió a su ganador: ¡México! �� ¿Será otro acierto para Hidalgo o esta vez la historia cambiará? ���� Déjanos tu predicción en los comentarios. ��⚽ Hidalgo has made his fourth prediction... and the pressure is on. ���� For the match between Mexico and South Korea, our favorite dolphin has chosen his winner: Mexico! �� Will Hidalgo get it right once again, or is this where the streak ends? ���� Drop your prediction in the comments. #DolphinSoccerFest

El duelo luce como uno de los más atractivos de la segunda jornada del Grupo A. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut: México venció a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur superó a República Checa.

Las comparaciones con el famoso Pulpo Paul, que alcanzó notoriedad durante el Mundial de Sudáfrica 2010 por acertar diversos resultados, no se han hecho esperar. En TikTok, Instagram, Facebook y X, los aficionados han compartido videos, memes y comentarios sobre el delfín mexicano, convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales más comentados de la Copa del Mundo.

Ahora, los aficionados mexicanos esperan que vuelva a acertar cuando el Tricolor salte a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur.

NG