Mundial 2026: Cinépolis transmitirá el México vs Corea del Sur en estos complejos de Guadalajara

Cinépolis anunció la transmisión en vivo del duelo de la fase de grupos del Mundial 2026 en diversos complejos cinematográficos del país, incluidos cines ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Primer encuentro de la Selección Mexicana en GDL

El encuentro se disputará el próximo 18 de junio y representa uno de los partidos más esperados para la afición mexicana, ya que será el primer compromiso mundialista del Tricolor en Guadalajara durante la Copa del Mundo 2026.

El duelo se celebrará en el Estadio Guadalajara y enfrenta a dos de las selecciones que comenzaron con victoria en el Grupo A.

Ver el encuentro en la pantalla grande

A través de su plataforma oficial, Cinépolis habilitó la venta de boletos para la transmisión especial del encuentro bajo la modalidad de eventos en vivo, permitiendo a los aficionados disfrutar del partido en salas de cine.

La expectativa por el partido ha sido tal que las autoridades de Jalisco determinaron suspender las clases el 18 de junio para facilitar la movilidad en la ciudad y permitir que la población siga el encuentro de la Selección Mexicana. La medida se da en medio del ambiente festivo que ha generado la Copa del Mundo en Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del torneo.

México llega al compromiso tras derrotar a Sudáfrica en su debut mundialista, mientras que Corea del Sur también sumó tres puntos luego de vencer a la República Checa. El resultado del encuentro podría ser determinante para definir al líder del Grupo A y acercar a alguno de los dos equipos a la siguiente ronda.

¿En qué cines de GDL se estará transmitiendo?

Galerías Guadalajara

Alameda Guadalajara

Arboledas

Centro Magno

Ciudadela

Fórum Tlaquepaque

Gran Terraza Belenes

Independencia

La Gran Plaza

La Normal

La Perla

Las Torres

Oblatos

Pabellón Guadalajara

Plaza México

Real Center

Midtown Jalisco

Andares

El costo de los boletos es de 89 pesos, el mismo que de un boleto tradicional.

Los boletos se pueden adquirir en el siguiente enlace: www.cinepolis.com/muestras-y-festivales/mundial-2026-

NG