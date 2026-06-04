De Corea a la Perla Tapatía: Hamin Kwon, el coreano que encontró una segunda casa en Guadalajara gracias al futbol

A miles de kilómetros de Corea del Sur, Hamin Kwon o “Hache” como le conocen sus amigos en México y Estados Unidos, encontró en Guadalajara mucho más que una oportunidad profesional. El integrante del área deportiva del Atlas se ha convertido en un enamorado de la cultura tapatía, de la pasión con la que se vive el futbol y de la calidez de su gente . Por ello, de cara a la Copa del Mundo de 2026, no duda en recomendar a sus compatriotas que visiten la capital jalisciense, convencido de que vivirán una experiencia inolvidable.

Seguidor del futbol mexicano y aficionado del Manchester United desde la infancia, Jamin creció admirando a Park Ji-sung, el máximo referente surcoreano en los Red Devils. Esa misma conexión lo llevó a seguir de cerca la carrera de Javier “Chicharito” Hernández, a quien respeta por haber triunfado en uno de los clubes más importantes del mundo.

Mientras desarrolla su carrera en Guadalajara, asegura que la ciudad tiene todo para conquistar a los aficionados coreanos que acompañarán a su selección durante el Mundial : una afición apasionada, una rica oferta cultural y gastronómica, y una hospitalidad que lo ha hecho sentir, en apenas unos meses, como un tapatío más.

¿Cómo fue que llegaste a Guadalajara y que es lo que haces actualmente en el futbol?

“Soy de Corea del Sur y he vivido en Estados Unidos e Inglaterra por casi 15 años en total. Ahora estoy en México desde hace casi cuatro meses. Antes trabajaba como preparador físico en un equipo profesional de futbol y ahora estoy más dedicado a las ciencias aplicadas al deporte”.

¿Cómo se dio la oportunidad de venir a México y, precisamente, a Guadalajara?

“El futbol es mi vida, es mi pasión. Cuando estaba en Estados Unidos pensaba dónde podía crecer y aprender más, pero enfocado únicamente en el futbol. Yo sabía que en México la gente apoya con mucha pasión a los jugadores, a los equipos y a la Copa del Mundo. Por todos esos factores elegí que mi siguiente destino fuera México. Llegué aquí, comencé a trabajar y aprender con muchos entrenadores, y he seguido creciendo y desarrollándome. Además, estoy realizando un doctorado con una universidad en Inglaterra. Mi investigación busca identificar los factores multidimensionales en el camino al profesionalismo. México es muy interesante porque tiene una gran variedad de contextos: diferentes estados, altitudes y condiciones. Estoy observando factores técnicos, físicos, ambientales y de hábitos para entender mejor el desarrollo de los jugadores hacia el profesionalismo. Y, además, estoy disfrutando mucho esta experiencia”.

¿Cómo fue tu acercamiento con Atlas? ¿Qué te llevó a trabajar aquí?

“No puedo hablar mucho sobre Atlas, pero puedo decir que mis directores y compañeros son muy profesionales. Todo está centrado en el futbol: el desarrollo, el trabajo diario y la búsqueda de resultados. Eso es algo que yo extrañaba, porque en Estados Unidos es un poco diferente. Aquí estoy aprendiendo mucho y creciendo muchísimo profesionalmente”.

Háblame un poco del choque cultural cuando llegaste a Guadalajara. ¿Qué fue lo que más te impresionó?

“Yo siempre digo que mexicanos y coreanos somos como hermanos. La primera vez que llegué noté muchas diferencias: el clima, la gente y la comida son totalmente distintos. Pero para mí ha sido perfecto. Corea es muy húmeda y aquí el clima es mucho más seco, algo que me gusta más. En cuanto a la comida, me encantan los tacos, las tripas, los lonches y la carne en su jugo. De hecho, mi comida favorita son los tacos de tripa. Cuando entrenaba con mexicanos, muchos se sorprendían porque no es una comida que normalmente consideran su favorita. Pero para mí es perfecta. Me encanta todo de México y de Guadalajara, excepto que algunos camiones no tienen aire acondicionado. Los mexicanos son muy amables. No sé si es porque soy extranjero, pero muchas veces voy a una taquería, pido un taco y la gente me invita a probar más comida o más bebidas. Son muy hospitalarios y eso me encanta”.

¿Cómo ves la manera en que el tapatío vive el futbol?

“Es una cultura muy especial. Yo la envidio mucho porque en Corea no existe algo similar. Imagínate un estadio como el Jalisco, con decenas de miles de personas apoyando con canciones y pasión durante todo el partido. Es algo increíble e impresionante. Por eso me gustaría quedarme aquí más tiempo”.

¿Cómo comparas la pasión por el futbol entre México y Corea?

“Es una pregunta difícil porque me la hacen mucho. México y Corea tienen muy buenos jugadores y entrenadores. Pero considero que México cuenta con una estructura futbolística muy sólida: más recursos, más experiencia y una cultura muy enfocada en el futbol. Hay jugadores importantes como Santiago Giménez y Raúl Jiménez, además de muchos futbolistas mexicanos que juegan en el extranjero. Por otro lado, Corea también tiene jugadores de gran nivel, como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in, que juega en el PSG. De hecho, Javier Aguirre conoce bien el futbol coreano porque cuando dirigió al Mallorca trabajó con Lee Kang-in. Ambos países tienen muchas fortalezas. En mi corazón, creo que están muy parejos. Si me preguntas, diría que es un empate”.

¿Te emociona que tu selección juegue en Guadalajara durante el Mundial?

“Por supuesto. Será una gran experiencia para los jugadores y los entrenadores. México es muy distinto a Corea. Por ejemplo, Guadalajara está a unos 1,500 metros sobre el nivel del mar. En Corea prácticamente no existen ciudades a esa altura porque es una península con zonas mucho más cercanas al nivel del mar. Será un reto para los futbolistas, pero también una experiencia muy valiosa”.

¿Crees que los aficionados coreanos disfrutarán su visita a Guadalajara?

“Por supuesto. De hecho, estoy participando en un documental para llamado Los Colores de Jalisco, donde mostramos la cultura de Guadalajara, Jalisco y México para las personas extranjeras que visitarán la región. La gente aquí es muy amable y a los mexicanos les agradan mucho los visitantes. Además, a los coreanos les gusta México. A veces me preguntan si es seguro vivir aquí. Honestamente, llevo varios meses en Guadalajara y me siento muy seguro. Yo les diría que vengan, convivan con los mexicanos, prueben el tequila y visiten lugares como Tlaquepaque, Tequila, Tonalá y Chapala. Estoy seguro de que disfrutarán mucho su estancia”.

¿Quiénes son tus jugadores favoritos del futbol mexicano?

“Mi gran ídolo siempre ha sido Park Ji-sung porque soy aficionado del Manchester United. Por eso también seguí mucho la carrera de Javier “Chicharito” Hernández. Él jugó en el Manchester United y siempre le he tenido mucho respeto. Para jugar en equipos como el Manchester United o el Real Madrid tienes que ser un futbolista de altísimo nivel. Por eso admiro mucho su trayectoria”.

¿Y de los jugadores que actualmente están en la Liga MX, cuáles te gustan más?

“Hay muchos jugadores que me gustan, pero en este torneo me llamó mucho la atención Diego González. Afortunadamente pude verlo de cerca. Me gusta mucho por su velocidad, su técnica, su visión de juego y su capacidad para desempeñarse en distintos espacios del campo. Es un gran jugador y le tengo mucho respeto”.

SV