Mundial 2026: La FIFA anuncia siete campamentos de entrenamiento en México

A pocos días del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la organización compartió la lista oficial de las 48 sedes de los centros de entrenamiento que fueron seleccionadas para que los equipos participantes se concentren durante la justa deportiva y en la que pasarán gran parte del tiempo durante la fase de grupos.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, afirmó que detrás de la selección y asignación de cada equipo hubo un gran trabajo de logística debido al incremento de participantes para esta edición.

Equipos que se instalan en México

México recibe a siete países para el Mundial; Colombia y Corea del Sur se instalan en Guadalajara, Irán en Tijuana, Sudáfrica en Pachuca, Túnez se instala en Monterrey y Uruguay en Cancún.

La Selección Mexicana tiene su base en la Ciudad de México.

Por su lado, Estados Unidos y Canadá reciben 39 y dos equipos, respectivamente.

La FIFA aseguró que la presencia de las distintas selecciones en cada país sede generará derrama económica, promoción turística y actividad comercial en ciudades que no necesariamente tendrán partidos oficiales.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y tiene fecha de inicio el 11 de junio.

NG