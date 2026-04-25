De 1970 a 2026: Los 3 estadios tapatíos que marcan la historia de los Mundiales

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de 2026 ha entrado en su fase final, y Guadalajara se prepara para ser el epicentro de la pasión futbolera. Sin embargo, la ciudad no solo será una sede más; está a punto de inscribir su nombre en los libros de oro de la FIFA.

El epicentro del Área Metropolitana (AMG) se convertirá en una de las pocas sedes en el planeta en haber aportado tres estadios mundialistas diferentes a lo largo de la historia.

¿Por qué es importante esto? Porque nos recuerda que la tradición futbolística de nuestra ciudad no es casualidad, sino un legado de infraestructura que se ha construido durante más de medio siglo.

Un récord histórico: El selecto club de los tres estadios

Para entender la magnitud de este logro, debemos mirar a años atrás. De acuerdo con datos históricos, hasta antes de esta próxima justa, solo Montevideo, Uruguay, presumía haber aportado tres recintos en la primera edición de 1930 (Centenario, Parque Central y Pocitos).

Ahora, de cara al Mundial 2026, tanto Guadalajara como Monterrey se unirán a este exclusivo y selecto grupo internacional.

Mientras que la Sultana del Norte sumará el Estadio BBVA a los ya históricos Tecnológico y Universitario, nuestra Perla Tapatía coronará su propio tridente arquitectónico.

Los templos tapatíos: Del Estadio Jalisco al Estadio AKRON

La historia mundialista de nuestra ciudad se cuenta a través de sus colosos de cemento y acero. Cada uno ha marcado una época distinta y ha dejado una huella imborrable:

Estadio Jalisco (1970 y 1986): El coloso de la Calzada Independencia es un mito viviente. Fue el hogar de la mágica Selección de Brasil de Pelé en 1970 y volvió a vibrar con la justa de 1986. Es el símbolo absoluto de la nostalgia y la tradición tapatía.

El coloso de la Calzada Independencia es un mito viviente. Fue el hogar de la mágica Selección de Brasil de Pelé en 1970 y volvió a vibrar con la justa de 1986. Es el símbolo absoluto de la nostalgia y la tradición tapatía. Estadio Tres de Marzo (1986): Ubicado en Zapopan, este recinto universitario fue pieza clave en el segundo mundial organizado por México. Albergó partidos de la fase de grupos, demostrando que la zona metropolitana tenía capacidad para múltiples escenarios de primer nivel.

Ubicado en Zapopan, este recinto universitario fue pieza clave en el segundo mundial organizado por México. Albergó partidos de la fase de grupos, demostrando que la zona metropolitana tenía capacidad para múltiples escenarios de primer nivel. Estadio AKRON (2026): Inaugurado en 2010, es la joya de la corona moderna. Con capacidad para 48 mil espectadores y un diseño ecológico en forma de volcán, representa el futuro y la vanguardia tecnológica.

Datos rápidos para el aficionado mundialista:

Nombres oficiales: Recuerda que durante el torneo, el AKRON será nombrado Estadio Guadalajara por estrictas reglas de la FIFA.

Recuerda que durante el torneo, el AKRON será nombrado Estadio Guadalajara por estrictas reglas de la FIFA. Capacidad y entrega: El recinto recibirá a 48 mil almas por partido y será entregado al comité organizador el 13 de mayo de 2026.

El recinto recibirá a 48 mil almas por partido y será entregado al comité organizador el 13 de mayo de 2026. Movilidad: Ve planeando tus rutas hacia la zona de El Bajío en Zapopan, ya que se esperan hasta 3 millones de visitantes en la ciudad durante el mes mundialista.

¿Qué le espera a Guadalajara en el Mundial 2026?

El Mundial 2026, organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, será el primero en la historia con 48 selecciones. En este escenario masivo, Guadalajara tendrá un papel protagónico y no será un simple espectador.

El Estadio AKRON albergará cuatro emocionantes encuentros de la fase de grupos. Las fechas confirmadas por el calendario oficial son el 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026.

El momento cumbre y cómo se vivirá la máxima fiesta llegará el jueves 18 de junio de 2026. Ese día, la Selección Mexicana pisará el césped tapatío para disputar su segundo partido del torneo, asegurando un lleno total y una atmósfera ensordecedora.

Como lo han señalado las autoridades de Jalisco, seremos "la sede más mexicana" del torneo, ofreciendo al mundo no solo futbol de élite, sino nuestra cultura, el mariachi y una hospitalidad inigualable.

La mesa está servida. Guadalajara no solo es sede; es historia viva de los mundiales.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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