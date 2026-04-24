La fase regular del Torneo Clausura 2026 llega a su desenlace este fin de semana, y la Jornada 17 (J17) nos entrega uno de esos compromisos de tono cardíaco. El Estadio Hidalgo abrirá sus puertas para ser el escenario de una auténtica batalla por la parte alta de la Tabla General, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Pumas de la UNAM. Con el Top 4 de los Cuartos de Final en juego, este partido podría definir quién se queda con el codiciado subliderato general.

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas?

El momento que viven ambos equipos le da todavía más tensión a su cierre de torneo. Pumas llega a la capital hidalguense como segundo lugar de la tabla con 33 puntos, mostrando solidez y constancia en la recta final. Al conjunto universitario le basta con empatar para asegurar el subliderato y cerrar sus series de Liguilla en casa.

Por su parte, el Pachuca se presenta ante su afición desde el tercer peldaño con 31 puntos. Los dirigidos por su cuerpo técnico saben que una victoria esta tarde los catapultaría automáticamente al segundo lugar, desplazando a los felinos. La escuadra hidalguense ha hecho del "Huracán" una fortaleza durante el semestre y buscará aprovechar la localía para dar un golpe de autoridad antes de iniciar la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Pumas de la J17 - Liga MX

Pachuca y Pumas juegan este sábado 25 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. El encuentro contará con transmisión exclusiva por streaming. Con dos equipos acostumbrados a proponer y un cierre de calendario que exige resultados, el duelo destaca entre los más relevantes de la jornada.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 17:00 horas

Sábado 25 de abril, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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