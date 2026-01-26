El estadio Levi's de Santa Clara, California, será el escenario de la batalla entre los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle por el título de campeón del Super Bowl LX, en una revancha que promete ser una de las más recordadas en la historia de la NFL.

Hace 11 años, en Glendale, Arizona, los Pats conquistaron el Super Bowl XLIX gracias a una intercepción en la línea de gol del novato esquinero Malcolm Butler a Russell Wilson con 26 segundos en el reloj. Esa noche, Tom Brady lanzó cuatro pases de touchdown y estableció un récord personal con 13 pases de touchdown en un partido con el trofeo Vince Lombardi en juego y superó la marca de Joe Montana de 11. Fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl por tercera vez en su carrera y marcó el inicio de una década que terminaría con otros dos anillos de campeón.

Esa herida sigue abierta en los corazones de los aficionados de Seattle, que ahora buscan vengarse de la mano de Sam Darnold y Mike Macdonald para conseguir su segundo trofeo.

El conjunto de Nueva Inglaterra tiene seis campeonatos y en su aparición número 12 en el Súper Domingo buscará superar a los Steelers de Pittsburgh y convertirse en el equipo más ganador.

Después de siete años de reconstrucción, los Pats vuelven al partido más importante de la temporada después de superar a los Broncos de Denver y ganar el Campeonato de la Conferencia Americana, mientras los Seahawks, que entraron a playoffs como el máximo favorito a ganar el trofeo Vince Lombardi según las casas de apuesta, mantuvieron su invicto en Finales de la Conferencia Nacional al derrotar a los Rams de Los Ángeles en Lumen Field.

Mira esto: Chivas Femenil logra triunfo con voltereta ante Puebla

En dos semanas habrá nuevo campeón de la NFL, y todos los amantes del futbol americano esperan una definición igual de memorable que aquella que Patriotas y Halcones Marinos protagonizaron en 2015.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

Tras imponerse este domingo por 31-27 a Los Ángeles Rams, los Seattle Seahawks clasificaron para el Super Bowl LX, donde se medirán con los New England Patriots.

La cita está programada para el próximo domingo 8 de febrero a las 17:30 horas. La transmisión podrá verse en televisión abierta, por Televisa y TV Azteca, además de FOX Sports y ESPN.

Lee también: Equipos de F1 prueban en privado sus monoplazas para 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

