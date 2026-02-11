Tras el destacado estreno de Donovan Carrillo, quien con una sólida presentación en el programa corto de patinaje artístico aseguró su pase a la final, la delegación mexicana retoma su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Con el compromiso de representar al país, Regina Martínez y Sarah Schleper competirán en las montañas de Italia con la meta de dejar huella en sus respectivas disciplinas, además de portar el orgullo nacional.

La primera en entrar en acción será Sarah Schleper, abanderada de México y figura del esquí alpino, quien protagoniza un momento inédito al participar en esta justa acompañada por su hijo, un hecho sin precedentes en la historia olímpica invernal.

Sarah, quien cumplirá sus séptimos Juegos Olímpicos y los terceros bajo los colores de México, buscará demostrar su capacidad ante otras 42 competidoras. Todas recorrerán las montañas del Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, dentro de la prueba Súper G.

Unas horas más tarde, llegará el turno de Regina Martínez, doctora en Estados Unidos, quien hará su debut en la máxima justa dentro de la prueba de esquí de fondo.

Martínez, quien en sus inicios tuvo que cuidar perros para comenzar a construir su sueño, se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina, con el objetivo de inspirar a nuevas generaciones a sumarse a este deporte.

¿Cuándo y dónde ver los debuts de las mexicanas en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sarah Schleper

Fecha: 12 de febrero

Hora. 4:30 AM

Transmisión: Claro Sports y Vix

Regina Martínez

Fecha: 12 de febrero

Hora. 6:00 AM

Transmisión: Claro Sports y Vix

YC

