“Esto es para México. Los sueños se hacen realidad”, con esa frase, el mexicano salió del hielo de la Milano Ice Skating Arena, luego de su participación en el programa corto de patinaje artístico, al ritmo de Hip-Hip Chin Chin, la misma rutina que no pudo realizar de la mejor manera en el Mundial del 2025, pero que ahora le dio el boleto al programa libre de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, diseñada por el francés, Romain Haguenauer.

En medio de un público que lo ovacionó desde el calentamiento del Grupo 1 y durante su entrada para su turno, al grito de “¡México, México!” y “¡Donovan, Donovan!”, el tapatío jamás borró de su rostro esa característica y carismática sonrisa que lo ha acompañado a lo largo de su carrera .

Ni siquiera una caída casi al inicio de su actuación pudo quitarle la confianza a Donovan, quien brilló en la pista italiana y terminó con 75.56 puntos, aunque fueron casi 10 menos de los que logró en el clasificatorio olímpico en Pekín y cuatro menos que en los Olímpicos pasados.

Aún así, Donovan se mostró confiado y suelto en sus elementos , sacando algo del encanto y sabor latino en sus secuencias para cautivar al público, como el único representante de Latinoamérica en el evento.

Su actuación lo posicionó momentáneamente en el tercer puesto, al estar en el grupo inicial. Se ubicó detrás de Petr Gummenik, de los Atletas Neutrales Individuales con 86.72 unidades y el estadounidense, Maxim Naumov, con 85.65. Superó al español, Tomás-Llorenç Guarino (69.80) y el sueco, Andreas Nordeback (67.15), dejando en el aire y en manos del resto de patinadores su futuro.

Con 24 plazas disponibles para 29 patinadores, el pupilo de Jonathan Mills y Myke Gillman necesitaba superar el puntaje de tres aspirantes más para estar en la Final Olímpica en ediciones consecutivas y, para el grupo dos, selló su pase. Li Yu-Hsiang de Taiwán, Kim Hyun-gyeom de Corea del Sur y Fedir Kulish de Letonia terminaron debajo del zapopano en la clasificación, dándole uno de los boletos.

Donovan, quien finalizó 23° este martes, tratará de mejorar el próximo viernes los 138.44 puntos que logró en el programa libre de Beijing 2022 , mejorar la marca total de esa edición con 218.13 unidades que le valieron para ser el 22° de la pasada justa olímpica y también de acercarse a su marca personal, de 222.36 puntos logrados en la clasificatoria olímpica del año pasado.

Ilia Malinin de Estados Unidos, Yuma Kagiyama de Japón y Adam Siao Him Fa de Francia, se posicionaron como los favoritos para las medallas, al concluir en los primeros lugares.

¿Dónde ver la Final de patinaje artístico?

Fecha: viernes 13 de febrero

Hora: 12:00 del día

El público mexicano podrá seguir la participación de Donovan Carrillo en la Final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026 mediante las plataformas de Claro Sports y ViX, servicios de streaming gratuitos y disponibles en cualquier dispositivo móvil.

SV