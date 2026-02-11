América llega renovado al Clásico Nacional ante Chivas

América llegará revolucionado al Clásico Nacional frente a Chivas, que se disputará este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas en el estadio AKRON. Las Águilas afrontarán uno de los partidos más esperados del calendario con un plantel renovado y la intención de dar paso al inicio de una nueva era, marcada por cambios profundos tras el mercado invernal.

El conjunto azulcrema sufrió cinco bajas sensibles, entre ellas las de futbolistas con peso específico en el vestidor como Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre e Igor Lichnovsky. También destacó la salida de Allan Saint-Maximin, quien, si bien no logró consolidarse y su paso fue fugaz, generó enormes expectativas por su cartel internacional y por ser uno de los jugadores más costosos en llegar al club. Estos movimientos obligaron a la directiva a reconfigurar el proyecto deportivo de cara al Clausura 2026.

En contraparte, América realizó seis incorporaciones , cuatro de ellas en calidad de préstamo, además del regreso de Fernando Tapia para ocupar el puesto de tercer portero y la compra definitiva de Rodrigo Dourado al Atlético de San Luis.

No obstante, los reflectores apuntan principalmente a los brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima, quienes llegaron para fortalecer el mediocampo y apuntalar el ataque. Con su arribo, el equipo capitalino perfila una nueva etapa con sello brasileño, apostando por un estilo más agresivo, dinámico y contundente en el último tercio del campo.

Cabe destacar que, también se presentaron cambios en la directiva . El pasado enero se dio a conocer que Diego Ramírez dejó su cargo como director deportivo y su lugar fue tomado por Antonio Ibrahim. Uno de los desafíos principales para los azulcremas es demostrar que todas estas modificaciones no fueron en vano y recuperar su paso ganador, después de no haber conseguido nada en el semestre anterior.

El inicio del torneo no fue sencillo para las Águilas. En sus primeros tres encuentros no lograron anotar, encendiendo dudas sobre el funcionamiento ofensivo. Sin embargo, el equipo ha ido de menos a más: suma dos victorias consecutivas ante Necaxa y Monterrey, resultados que lo impulsaron hasta el octavo puesto con ocho puntos, producto también de dos empates y una derrota.

En contraste, Chivas llegará como líder general con paso perfecto tras cinco triunfos en fila y como la mejor ofensiva del campeonato con 10 anotaciones . El Rebaño Sagrado vive un momento dulce, pero no podrá confiarse. Más allá de las bajas sensibles, América podría presentar a varios de sus refuerzos como titulares en el AKRON, un escenario donde no pierde en liga desde el Apertura 2020, cuando cayó 1-0 en la ida de los Cuartos de Final.

Bajas de América

Rodrigo Aguirre

Igor Lichnovsky

Álvaro Fidalgo

Allan Saint-Maximin

Javairo Dilrosun

Diego Ramírez / Director Deportivo

Altas de América

Rodrigo Dourado – Mediocampista / Brasileño

Aarón Mejía – Defensa central o lateral derecho / Mexicano

Fernando Tapia – Portero / Mexicano

Raphael Veiga – Mediocampista / Brasileño

Vinicius Lima – Mediocampista / Brasileño

Thiago Espinosa – Lateral izquierdo / Uruguayo

Antonio Ibrahim / Director Deportivo

SV