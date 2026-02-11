Por lesión de Messi, posponen el partido del Inter Miami en Puerto Rico

El enfrentamiento que iba a tener lugar este viernes entre el Inter de Miami y el ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico, ha sido pospuesto para el 26 de febrero , el motivo no es otro que una lesión del “astro argentino” Lionel Messi.

Por medio de Instagram, el jugador compartió en un historia publicada por el Inter Miami, que en el último encuentro en Ecuador terminó, “con una molestia”. "Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas", dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

¿Qué sucede con los boletos venidos?

Por su parte, el Grupo VRDG Entertainment, a cargo de la producción del evento de Puerto Rico, indicó que es una "lamentable noticia" que está "fuera del control de todos". "Todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal", por lo que se acordó posponer el juego, señaló el Grupo VRDG en declaraciones escritas.

Los boletos originales, que se agotaron en apenas 17 minutos, son válidos para las nuevas fechas.

El Inter Miami tenía programado viajar el jueves a la isla para una sesión de entrenamiento abierta al público en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, donde también se iba a celebrar el partido. Esta gira de pretemporada del Inter Miami se ha presentado en países como Perú, Colombia y Ecuador, pero en ninguno tuvo una práctica abierta al público.

Los próximos partidos del Inter

Tras el compromiso reprogramado en Puerto Rico, el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino continuará con su calendario previo al arranque oficial de la temporada en la Major League Soccer (MLS). En las próximas semanas, el equipo tiene previsto disputar encuentros amistosos adicionales en territorio estadounidense, con el objetivo de afinar detalles tácticos y recuperar el ritmo competitivo de sus principales figuras.

Posteriormente, el Inter Miami debutará en la nueva campaña de la MLS, donde buscará consolidarse como protagonista tras el impacto mediático y deportivo que ha significado la llegada de Messi y otras figuras internacionales. Además del torneo local, el club también tendrá participación en competencias internacionales, lo que obligará a una planificación cuidadosa del plantel para evitar sobrecargas físicas, especialmente en jugadores clave.

El cuerpo técnico ha señalado que la prioridad es que Messi y el resto del equipo lleguen en óptimas condiciones al inicio oficial de la temporada, por lo que no se descartan ajustes en minutos de juego durante los próximos compromisos. La expectativa en torno al club se mantiene alta, tanto por el rendimiento deportivo como por el fenómeno global que acompaña cada una de sus presentaciones.

TG