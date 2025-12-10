¿Cuándo empieza el Clausura 2026 de la Liga MX?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció formalmente la fecha en la que dará inicio el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con la presentación del calendario, Mikel Arriola, comisionado de la Femexfut, dio a conocer las fechas importantes para el deporte a nivel local en el primer semestre del próximo año, previo a la celebración del Mundial.

El próximo semestre comenzará el 9 de enero y el torneo tendrá tres fechas dobles: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 marzo) y Jornada 16 (22 y 23 de abril).

La Liguilla del Clausura 2026 que se jugará sin Play-in y sin seleccionados nacionales para que se concentren con la Selección Mexicana, arrancará con los Cuartos de Final los días 2, 3, 9 y 10 de mayo.

Las Semifinales serán los días 13, 14, 16 y 17 de mayo; la final de ida será el 21 de mayo y el 24 de mayo el encuentro de vuelta.

Los Seleccionados Nacionales que disputen Liguilla serán liberados el 30 de abril y después de una semana de vacaciones, reportarán el 4 de mayo con Javier Aguirre en el Tricolor.

Calendarización de la Concacaf Champions Cup

Inicio de la Eliminatoria: 3,4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero

Octavos de Final (Ida y Vuelta): 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de marzo

Cuartos de Final (Ida y Vuelta): 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril

Semifinales (Ida y Vuelta): 28, 29 y 30 de abril y 5, 6, y 7 de mayo

Final: 31 de mayo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



