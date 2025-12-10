En plena preparación para su compromiso frente al Flamengo en la Copa Intercontinental, el Cruz Azul recibió noticias desfavorables respecto a uno de sus defensores. Jesús Orozco Chiquete, quien salió lesionado en la semifinal del Apertura 2025 ante Tigres, enfrenta un diagnóstico más serio de lo esperado.

Durante la mañana del martes se informó que presentaba una luxación en el tobillo derecho y que se sometería a estudios adicionales para descartar complicaciones mayores. Sin embargo, por la noche se confirmaron los resultados de dichas pruebas y el panorama no fue alentador: se detectó daño en los ligamentos, lo que extenderá su periodo de recuperación hasta por seis meses. Esto lo dejaría prácticamente fuera del Mundial 2026, además del Clausura 2026 con la Máquina.

Esta baja se suma a la de Rodrigo Huescas, quien sufrió ruptura de ligamento cruzado y tampoco podrá estar disponible para la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Ante este escenario, Javier Aguirre se queda sin dos elementos clave para los próximos compromisos.

En el plano doméstico, la situación también complica los planes de Nicolás Larcamón para el siguiente torneo del futbol mexicano, ya que el equipo tampoco contará por un periodo prolongado con el guardameta colombiano Kevin Mier, lesionado por una fractura de tibia en el duelo ante Pumas durante la última jornada del Apertura 2025.

¿Quién es Chiquete Orozco?

IMAGO7

Jesús Gilberto Orozco Chiquete, nacido el 19 de febrero de 2002 en Jalisco, es un defensa mexicano que se desempeña principalmente como central, aunque también puede jugar como lateral izquierdo. Con una estatura cercana a los 1.88 metros y perfil zurdo, se caracteriza por su fortaleza en el juego aéreo y una buena salida de balón. Formado en las fuerzas básicas de Chivas desde 2015, debutó en la Liga MX en julio de 2021 y acumuló más de un centenar de partidos con el club, además de participación con selecciones menores y convocatorias al Tri mayor.

En enero de 2025 pasó a Cruz Azul, donde fue registrado con el 5 como uno de los refuerzos defensivos del equipo. Su rendimiento constante en Chivas y su proyección lo llevaron a consolidarse como una de las promesas defensivas del futbol mexicano antes de su llegada al conjunto celeste.

BB