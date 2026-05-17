Cruz Azul y Pumas disputarán una Final con técnicos mexicanos tras 13 años

Trece años después, una final de la Liga MX volverá a enfrentar a dos entrenadores mexicanos en los banquillos. Joel Huiqui, al frente de Cruz Azul, y Efraín Juárez, director técnico de Pumas UNAM, disputarán el título del Clausura 2026 en una serie que devolverá el protagonismo nacional a las áreas técnicas del futbol mexicano .

La última ocasión en que ocurrió un escenario similar fue en el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Guillermo Vázquez se enfrentaron en la final entre América y Cruz Azul, una final que todavía está en el recuerdo de propios y extraños, por lo dramático de su definición.

Ahora, Huiqui y Juárez escribirán un nuevo capítulo en la historia de los estrategas mexicanos dentro de la Liga MX . El técnico celeste buscará sumar un campeonato más para Cruz Azul, mientras que el entrenador universitario intentará devolver a Pumas a la cima del futbol mexicano.

El conjunto auriazul aseguró su lugar en la final tras derrotar 1-0 a Pachuca en el encuentro de vuelta de las semifinales disputado en el Estadio Olímpico Universitario. El marcador global terminó empatado 1-1, pero Pumas avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general.

El único gol del partido fue obra de Jordan Carrillo al minuto 56 mediante un tiro libre en el que el guardameta Carlos Moreno no logró controlar el balón. Pachuca también generó oportunidades para modificar la eliminatoria, aunque no consiguió concretarlas.

En el historial de finales entre ambas instituciones existen dos antecedentes . El primero ocurrió en la temporada 1978-79, cuando Cruz Azul ganó el campeonato con marcador global de 2-0. El segundo se presentó en la campaña 1980-81, serie en la que Pumas se quedó con el título tras imponerse 4-2 en el marcador global.

Será este lunes al filo del mediodía, cuando se den a conocer oficialmente horarios en que se llevarán a cabo los partidos de la Final, siendo jueves y domingo por reglamento.

SV