La Liga MX está por definir a los equipos que disputarán la gran final del Torneo Clausura 2026. Este domingo 17 de mayo, Pumas y Pachuca se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario por el partido de vuelta de las Semifinales, en un compromiso decisivo tras lo ocurrido en el primer capítulo de la serie y que otorgará el segundo ansiado boleto a la serie por el título. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas.

Así llegan Pumas y Pachuca al partido

Pachuca llegará a la Ciudad de México con ventaja en la eliminatoria luego de imponerse en el duelo de Ida disputado en casa. Con el marcador a su favor, el conjunto hidalguense intentará administrar el ritmo del encuentro y aprovechar la necesidad ofensiva de su rival para asegurar su presencia en la final. Los Tuzos han mostrado orden táctico durante esta fase del torneo y buscarán explotar los espacios que pueda conceder el equipo universitario en su intento por remontar.

Del otro lado, Pumas afronta este encuentro con la obligación de darle la vuelta al resultado. Respaldados por su gente en Ciudad Universitaria, los universitarios están obligados a ofrecer una actuación sólida tanto en lo táctico como en lo ofensivo para seguir en la pelea por el campeonato. La presión está del lado felino, que deberá asumir la iniciativa desde los primeros minutos ante la falta de margen de error.

En el compromiso de Ida, Pachuca tomó la ventaja gracias a una anotación de Oussama Idrisi, quien marcó el único gol del partido al minuto 36 y puso a los Tuzos en una posición favorable rumbo al duelo definitivo.

Dónde ver EN VIVO Pumas vs Pachuca, Semifinales de Liga MX

El partido que definirá a uno de los finalistas del Clausura 2026 se jugará este domingo 17 de mayo por la tarde. Para ver en vivo este compromiso de Liguilla, la afición podrá verlo a través de distintas opciones de transmisión, entre ellas televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 17 de mayo, 19:00 horas

Domingo 17 de mayo, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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