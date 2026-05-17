Los Cavaliers de Cleveland tuvieron una noche redonda este domingo y, luego de dos temporadas estancados en las semifinales de conferencia, por fin consiguieron el boleto a las Finales del Este, las primeras desde 2018, tras dominar como visitantes 125-94 a los Pistons de Detroit, primeros sembrados de la Conferencia Este, en el Juego 7. Ahora serán rivales de los Knicks de Nueva York .

Donovan Mitchell lideró la carga con su rol estelar y aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. No obstante, Sam Merrill dejó una contribución considerable, sobre todo en la primera mitad, en la que sumó 15 unidades; terminó el juego con 23 puntos y cinco triples en ocho intentos. Jarrett Allen también sumó 23 unidades y Evan Mobley firmó un nuevo doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes.

Los Cavs estuvieron en control durante todo el encuentro . La conexión del equipo fue notoria, con un buen movimiento de balón que les abrió las puertas para encontrar disparos abiertos a lo largo del partido, sumado a que sacaron provecho del juego físico, consiguiendo silbatazos de los árbitros para meter en problemas de faltas a los Pistons.

La consistencia fue clave para la quinteta de Kenny Atkinson, que superó los 30 puntos en los primeros tres cuartos y limitó a 26 o menos a Detroit en esos lapsos, con excepción del último periodo, cuando el juego ya estaba resuelto. La diferencia llegó a ser de 35 puntos e hizo que la gente abandonara la arena con minutos de anticipación a la chicharra final.

La estrategia de los Cavs se enfocó en la gran figura de los locales, Cade Cunningham, y les dio resultado. El base de Detroit se quedó en 13 puntos; tampoco pudo repartir el balón con comodidad y el diferencial con él en la duela fue de -32. Daniss Jenkins fue el máximo anotador para los Pistons con 17 puntos y, salvo Duncan Robinson (13) y Caris LeVert (11), nadie más llegó a doble dígito.

Los Cavs encararán las Finales de Conferencia sin LeBron James en sus filas por primera vez desde 1992 y tendrán que hacer escala primero en la Gran Manzana para comenzar la serie . Por su parte, los Pistons cerraron de la peor manera una campaña de 60 victorias en temporada regular, en la que también habían enfrentado la eliminación en primera ronda.

SV