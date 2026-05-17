Los Cavaliers de Cleveland tuvieron una noche redonda este domingo y, luego de dos temporadas estancados en las semifinales de conferencia, por fin consiguieron el boleto a las Finales del Este, las primeras desde 2018, tras dominar como visitantes 125-94 a los Pistons de Detroit, primeros sembrados de la Conferencia Este, en el Juego 7. Ahora serán rivales de los Knicks de Nueva York.Donovan Mitchell lideró la carga con su rol estelar y aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. No obstante, Sam Merrill dejó una contribución considerable, sobre todo en la primera mitad, en la que sumó 15 unidades; terminó el juego con 23 puntos y cinco triples en ocho intentos. Jarrett Allen también sumó 23 unidades y Evan Mobley firmó un nuevo doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes.Los Cavs estuvieron en control durante todo el encuentro. La conexión del equipo fue notoria, con un buen movimiento de balón que les abrió las puertas para encontrar disparos abiertos a lo largo del partido, sumado a que sacaron provecho del juego físico, consiguiendo silbatazos de los árbitros para meter en problemas de faltas a los Pistons.La consistencia fue clave para la quinteta de Kenny Atkinson, que superó los 30 puntos en los primeros tres cuartos y limitó a 26 o menos a Detroit en esos lapsos, con excepción del último periodo, cuando el juego ya estaba resuelto. La diferencia llegó a ser de 35 puntos e hizo que la gente abandonara la arena con minutos de anticipación a la chicharra final.La estrategia de los Cavs se enfocó en la gran figura de los locales, Cade Cunningham, y les dio resultado. El base de Detroit se quedó en 13 puntos; tampoco pudo repartir el balón con comodidad y el diferencial con él en la duela fue de -32. Daniss Jenkins fue el máximo anotador para los Pistons con 17 puntos y, salvo Duncan Robinson (13) y Caris LeVert (11), nadie más llegó a doble dígito.Los Cavs encararán las Finales de Conferencia sin LeBron James en sus filas por primera vez desde 1992 y tendrán que hacer escala primero en la Gran Manzana para comenzar la serie. Por su parte, los Pistons cerraron de la peor manera una campaña de 60 victorias en temporada regular, en la que también habían enfrentado la eliminación en primera ronda.SV