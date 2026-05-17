Pumas derrota a Pachuca y enfrentará a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM están en la Gran Final. Con garra, el conjunto universitario derrotó 1-0 a Pachuca en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras el tropiezo en la ida, este resultado empató el marcador global 1-1. Gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular, los felinos sellaron su boleto al partido por el título de la Liga MX.

Ahora, el destino nos regalará un clásico de alta tensión: Pumas vs. Cruz Azul en la Gran Final, jueves la ida, domingo el definitivo.

En breve más información.

SV