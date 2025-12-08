La Copa Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá está a unos meses de comenzar y el furor del certamen deportivo ya invade a las y los aficionados alrededor del mundo, especialmente a aquellos que pertenecen a uno de los países sede de esta edición.

Entre ellos se encuentra México, que presume tener jugadores de talla internacional en el territorio, entre ellos Javier "Chicharito" Hernández , quien ha tenido destacadas actuaciones en pasadas ediciones del certamen del balompié organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y se encuentra en el top 5 de goleadores mexicanos.

Goleadores mexicanos en mundiales

En esa lista de máximos goleadores mexicanos en mundiales resalta la figura de Luis "Matador" Hernández , quien dejó su huella en Francia 1998 con cuatro tantos que lo convirtieron en ídolo nacional.

La estampa del exjugador del América, reconocido por su larga cabellera, velocidad y olfato goleador, lo vio anotar contra Corea del Sur, Países Bajos y Alemania.

A la par de Hernández, en la cima de artilleros mexicanos se encuentra "Chicharito" quien, aunque no vive su mejor momento profesional en la actualidad, dejó grandes alegrías en tres ediciones al marcar en Sudáfrica 2010 (Francia), Brasil 2014 (Croacia) y Rusia 2018 (Corea del Sur).

Detrás de ellos aparece Cuauhtémoc Blanco , un jugador que combinó talento y personalidad para marcar tres goles en tres Mundiales distintos. Su capacidad para aparecer en momentos clave lo convirtió en uno de los símbolos más queridos por la afición, dejando en la memoria ese gol ante Francia en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, un cierre perfecto para su trayectoria con la camiseta verde.

Top 5

Luis "Matador" Hernández | 4 goles | 1998

| 4 goles | 1998 Javier "Chicharito" Hernández | 4 goles | 2010, 2014, 2018

| 4 goles | 2010, 2014, 2018 Cuauhtémoc Blanco | 3 goles | 1998, 2002, 2010

| 3 goles | 1998, 2002, 2010 Rafael Márquez | 3 goles | 2006, 2010, 2014

| 3 goles | 2006, 2010, 2014 Jared Borgetti | 2 goles | 2002

