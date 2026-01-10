Cruz Azul: Precios de los boletos para el primer juego en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul presentó de manera oficial los precios de los boletos para su debut en el Clausura 2026, torneo que disputará como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede en la que jugará ocho partidos de Liga BBVA MX y la ronda inicial de eliminación de la Concacaf Champions Cup.

El primer encuentro en esta nueva etapa será ante Atlas, en un partido reprogramado para este miércoles a las 17:00 horas. Para ese compromiso, las entradas van desde los 150 pesos en Rampa Sur hasta los 600 pesos en Platea Poniente , cifras inferiores a las que manejó hace un año en el Estadio Olímpico Universitario, donde los boletos oscilaron entre 210 y 750 pesos en un duelo similar frente a los rojinegros.

Además, Cruz Azul afrontará una jornada doble en Puebla, ya que el sábado siguiente se medirá al Club Puebla, fungiendo como local administrativo, en un partido pactado para las 21:00 horas. Para ambos encuentros, el club lanzó una promoción en formato dupleta , con precios que van de los 240 a los 1,080 pesos, dependiendo de la zona del estadio.

La directiva celeste apuesta por una política de precios accesibles para facilitar la asistencia de los aficionados en su nueva casa, un inmueble con capacidad para 47,704 espectadores, uno de los de mayor aforo en el futbol mexicano. El objetivo es consolidar una base de seguidores en Puebla y sacar el máximo provecho de su localía durante el semestre.

La agenda de Cruz Azul en el Cuauhtémoc incluirá compromisos de alta expectativa, como los duelos ante Tigres en la Jornada 6 y Chivas en la Jornada 7, considerados entre los más atractivos del calendario como local en el Clausura 2026.

La Máquina juega en Puebla luego de que la UNAM rechazara extender por seis meses más el arrendamiento del Estadio Olímpico Universitario, lo que obligó al club a redefinir su sede para el arranque del torneo.

X/ @CruzAzul.

SV