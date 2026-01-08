Julián Quiñones anota gol para vencer al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El mexicano Julián Quiñones continúa en gran momento y lo demostró con otro gol en la primera división de Arabia Saudita el día de hoy frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El exjugador del Atlas, América, Tigres y Lobos BUAP, quien espera ganarse la confianza de Javier Aguirre para ir a la Copa del Mundo de 2026, anotó su gol número 47 en 47 partidos disputados.

Quiñones aprovechó un exceso de confianza del arquero del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y, con la meta descubierta, empujó el balón al fondo para poner el 1-0 del Al Qadisiya.

El gol del naturalizado mexicano generó la molestia del portugués, quien en una toma de televisión se mostró incrédulo por la forma en la que el exjugador de Lobos BUAP mandó el balón al fondo.

Con la desventaja ampliada tras la anotación de Nahitan Nández, Cristiano Ronaldo acercó a su equipo con una buena definición de penalti, que lo colocó con 958 goles en su carrera.

