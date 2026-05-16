El entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, manifestó su deseo de continuar en la institución cementera y aseguró que el grupo llega motivado a la final con la ilusión de conquistar la ansiada décima corona.

“Obviamente me encantaría seguir en el equipo. Desde que tengo memoria soy parte del club, desde fuerzas básicas, como jugador y ahora en mi formación como técnico. Pero eso dependerá de muchos factores. Hoy quiero disfrutar la final, prepararla bien y buscar que la institución consiga un título más”, comentó.

El estratega destacó el esfuerzo y compromiso de sus futbolistas a lo largo del campeonato, además de señalar que el equipo ha hecho méritos suficientes para instalarse en la serie por el título.

“Estoy agradecido con el equipo y muy contento por lo que hemos logrado. Merecidamente estamos en la final y esperamos poder ganar la décima”, señaló.

Huiqui también hizo un balance sobre el rendimiento mostrado por el conjunto celeste durante el torneo, reconociendo que hubo momentos complicados, aunque destacó la capacidad del plantel para mantener la confianza y reencontrarse con su mejor versión.

“El equipo mostró un buen funcionamiento a lo largo del torneo. Hubo momentos donde no se consolidó lo que se había mostrado al inicio, pero al llegar encontré un grupo comprometido. Los jugadores no cambiaron, siguieron siendo los mismos; la diferencia estuvo en recuperar la confianza y el convencimiento para competir”, concluyó.

