El director técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, lamentó la eliminación de su equipo y reconoció que la derrota dejó un fuerte golpe anímico debido a la ilusión que existía por disputar la final del campeonato.

“El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de poder jugar una final. El partido hubo momentos donde pudimos neutralizarlos, otros que no lo pudimos hacer. Nos hicieron el gol muy rápido y empatamos también muy rápido. Me quedo con el esfuerzo, el compromiso de los futbolistas, que han hecho un gran trabajo más allá de la derrota”, expresó.

El estratega argentino destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que, pese al resultado, el equipo mostró carácter durante toda la eliminatoria.

“El dolor de haber soñado tanto y haberlo buscado, con aciertos, con errores, pero lo buscamos y no pudo ser. Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar la próxima temporada, de la misma manera que lo hicimos durante todo este año”, comentó.

Milito también aseguró sentirse orgulloso del desempeño de su plantel y confió en que el grupo tendrá nuevas oportunidades para pelear por el campeonato en el futuro.

“Yo creo en el trabajo que estamos haciendo, creo en la capacidad de los jugadores con que contamos, creo mucho en el deseo de pelear un campeonato y ganarlo. Por eso dije que siento que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir insistiendo. El futbol al final te da revanchas permanentemente”, señaló.

El técnico rojiblanco afirmó que el equipo aún tiene aspectos por mejorar, aunque destacó la evolución mostrada durante la temporada.

“Creo que tenemos margen de mejora y lo hicimos realmente muy bien, pero podemos ajustar algunas cosas para hacerlo mejor de cara al futuro. Soy optimista, tengo ilusión y creo que el equipo evolucionará. Hoy no pudo ser, pero lo intentamos hasta el final. Los chicos se vaciaron, dieron todo lo que tenían, no alcanzó, pero eso no me quita el orgullo que siento por ellos”, agregó.

Finalmente, Milito aseguró que por ahora no piensa en incorporar refuerzos para el siguiente torneo y explicó que primero deberán analizar posibles salidas dentro de la plantilla.

“El futbol tiene dinámicas, hay que ver si todos podemos seguir o si hay jugadores que salen. Según qué pase, veremos cómo reorganizamos la plantilla para la temporada que viene. Pero con los jugadores que tenemos, siento que volveremos a ser muy competitivos la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos, salvo que haya jugadores que salgan”, concluyó