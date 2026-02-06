Cristiano Ronaldo prolonga protesta y se pierde otro partido

La huelga de Cristiano Ronaldo contra la liga de Arabia Saudí lo deja fuera de la convocatoria del Al Nassr por segunda jornada consecutiva. Su equipo se encuentra disputando un encuentor clave frente al Al Ittihad.

El jugador portugués no figura entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Cristiano decidió no jugar el anterior encuentro de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse.

Finalmente, Benzema cambió de club y este jueves se estrenó con un triplete frente al Al Okhdood.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los mil antes de terminar su carrera, Cristiano suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

Este jueves cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez.

