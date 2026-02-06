El partido entre Pachuca y Juárez se disputará este sábado como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con números discretos y la obligación de sumar para no perder contacto con la zona media de la tabla. Te contamos a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Pachuca vs Juárez: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

El duelo en el Estadio Hidalgo enfrenta a dos equipos que no han logrado consolidar su funcionamiento en las primeras fechas del torneo. Pachuca ha mostrado un futbol poco productivo, con dificultades para generar peligro constante, situación que se refleja en sus estadísticas: una victoria, dos empates y una derrota, con solo dos goles anotados y tres recibidos, cifras que lo colocan en el décimo sitio.

Juárez FC, por su parte, ha tenido mayor presencia ofensiva, pero con serios problemas defensivos. Los Bravos suman cuatro puntos tras cuatro jornadas, con siete goles a favor y ocho en contra, un balance que evidencia desajustes en el fondo. El equipo dirigido por Pedro Caixinha busca mayor regularidad para acercarse a la zona de clasificación, apoyado en la experiencia del técnico portugués.

Del lado de los Tuzos, Esteban Solari continúa en proceso de ajuste, con un plantel que aún no encuentra constancia en su rendimiento. La localía aparece como un factor determinante para Pachuca, que parte como ligero favorito ante un rival directo en la Tabla General.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Juárez de la J5 - Liga MX

Este sábado 7 de febrero, Pachuca recibirá a Juárez en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, como parte de la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible en streaming.

Fecha y hora: Sábado 7 de febrero, 19:00 horas

Sábado 7 de febrero, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

