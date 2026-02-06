Canelo Álvarez le resta importancia a la próxima pelea de David Benavidez

Saúl “Canelo” Alvarez ha aplazado su regreso al ring debido a problemas de salud, pues fue sometido a una operación en el codo izquierdo.

La pelea apuntaba a ser en el mes de mayo; fecha que se ha vuelto importante entre los mexicanos y en el boxeo mundial, ya que, desde hace años Canelo es protagonista del 5 de mayo; sin embargo este año será la excepción.

A pesar de estar ausente en esta fecha, el tapatío se mostró despreocupado acerca de quién podría ocupar su lugar.

Canelo opina sobre que David Benavidez pelee en mayo

Según su declaración en la entrevista que ofreció a Fight Hub TV, Canelo no esta preocupado de que David Benavidez ocupe su lugar en la pelea de mayo.

“Realmente no me interesa quién se quede con la fecha”, declaró Canelo respecto a la próxima pelea que protagonizaran Benavidez vs Zurdo Ramírez. Asimismo, el tapatío reveló que su regreso está programado para después.

Canelo de regreso al ring en septiembre

Álvarez reveló que no pisará el ring sino hasta septiembre, ya que deberá enfocarse primero en su recuperación, y confirmó que su regreso no será en mayo, dejando de lado cualquier rumor sobre un retorno anticipado.

¿Rivalidad entre Canelo y Benavidez en aumento?

La rivalidad entre ambos boxeadores ha alimentado el debate dentro del boxeo mexicano, especialmente ahora que Benavidez ocupará su lugar en la pelea del 5 de mayo.

En cuanto a futuras peleas del tapatío, a pesar de que esta previsto su regreso para el 12 de septiembre, aún no tiene oponente confirmado.

