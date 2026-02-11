Tras el triunfo ante Valencia y ante el Deportivo Alavés, el Athletic Club y la Real Sociedad se enfrentarán este miércoles en las Semifinales por la Copa del Rey 2026. Te diremos a qué hora y en qué plataformas podrás ver EN VIVO este encuentro del certamen español.

¿Cómo llegan los equipos a Semis?

En días pasados, una jugada de los hermanos Williams le dio el pase a la Semifinal de la Copa del Rey al Athletic.

Los Williams eclipsaron el mal momento de que protagonizó Umar Sadiq —quien otorgó un gol en su propio arco al minuto 25' que habría beneficiado a los Leones— con una jugada al minuto 96' que les otorgó el pase a su sexta Semifinal en las últimas siete ediciones del certamen español.

Por su parte, la Real Sociedad clasificó a esta etapa por la Copa del Rey tras ganar 2-3 al Deportivo Alavés en Mendizorroza con los tantos de Oskarsson, Guedes y Oyarzábal. El equipo "txuri-urdin" alcanzó por tercera vez consecutiva la penúltima ronda del torneo español.

Athletic y Real Sociedad son dos de los clubes con mayor tradición en el torneo, y cada cruce directo en eliminación adquiere un peso simbólico que trasciende el resultado inmediato . Su paso por Semis en esta edición hace recordar aquella Final del 3 de abril de 2021, donde la Real le ganó al Athletic 1-0 con un penal de Mikel Oyarzabal que lo hizo campeón en un mundo todavía azotado por la pandemia.

Un error puede ser definitivo, un gol puede quedar en la memoria para siempre. Por eso, en esta ocasión, el partido deja de ser uno más y pasa a formar parte del relato grande del futbol español .

Encima se enfrentarán por segunda vez en 10 días, ya que el 1 de febrero de este año se cruzaron por LaLiga, donde empataron a uno en el San Mamés. Hoy puede marcar la diferencia y el refuerzo de la honra para cualquiera de las dos escuadras, aunque no importa cómo termine: este cruce ya tiene asegurado su lugar en la memoria de la afición .

¿Dónde ver EN VIVO el Athletic vs Real Sociedad?

Habrá táctica, habrá tensión y habrá emoción. Pero, sobre todo, habrá historia en este encuentro por la clasificación a la Final de la Copa del Rey entre los Leones y el "txuri-urdin".

Fecha: 11 de febrero

Hora: 14:00 horas

Transmisión: SKY Sports

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de ESPN.

