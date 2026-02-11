Checo Pérez: ¿A qué hora vuelve a la F1 con Cadillac en la pretemporada 2026?

Hoy se celebra la primera jornada de las pruebas de pretemporada del campeonato 2026 de Fórmula 1, y Checo Pérez volverá a estar detrás del volante, ahora de un Cadillac.

El piloto tapatío regresará a la pista de Shakir, donde en 2020 ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1. Además, logró el segundo lugar en 2023 y 2024 y el tercero en 2014. Se trata de un circuito conocido que, sin embargo, presentará un desafío distinto debido a las nuevas reglas técnicas y a los posibles imprevistos que pueda tener su monoplaza.

En las pruebas de pretemporada se revisan aspectos como la fiabilidad del auto y se confirma en pista la veracidad de los datos obtenidos en entornos controlados, especialmente en aerodinámica y velocidad.

Los coches darán cientos de vueltas y habrá una clasificación, aunque el objetivo no es ganar, sino medir el desempeño del monoplaza. Incluso es común que las escuderías no muestren todo su potencial para no revelar sus armas a los rivales.

¿Dónde ver a Checo Pérez y Cadillac en las pruebas de pretemporada?

Las dos primeras jornadas de pretemporada, que se celebran hoy y mañana, no serán transmitidas en vivo; sin embargo, la plataforma F1 TV ofrecerá resúmenes.

Los días 18, 19 y 20 de febrero sí habrá transmisión en vivo.

Pruebas de pretemporada de la F1

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero

Horario: 9:00 a 10:00 horas

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero

Horario: 1:00 a 10:00 horas

Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Con la incorporación de Cadillac, la parrilla pasará de 10 a 11 equipos; serán 22 pilotos compitiendo en cada carrera. EFE/A. Haider

Cadillac presentó su nuevo coche de Fórmula Uno en Nueva York

"Elegir revelar nuestro primer coche en el corazón de Times Square en Nueva York es una forma de presentar nuestra identidad de rendimiento y entretenimiento conectando con los aficionados mucho más allá del paddock", aseguró en un comunicado el consejero delegado de Cadillac F1, Dan Towriss.

Cadillac F1, equipo de automovilismo de Cadillac que se autoproclama como "el nuevo equipo de América", contará con sedes estadounidenses en Indianápolis (Indiana) y Charlotte (Carolina del Norte), además de otra base en Silverstone (Reino Unido).

En su debut, Cadillac F1 utilizará motor Ferrari, una decisión que le permitirá ser competitivo desde el inicio. La marca estadounidense tiene como objetivo desarrollar sus propios motores alrededor de 2028, cuando el proyecto esté más consolidado.

