El campeón defensor, Barcelona, evitó una sorpresa un día después de que el Real Madrid tropezara en la Copa del Rey, superando 2-0 al líder de la Segunda División, el Racing de Santander, para alcanzar los Cuartos de Final.

Ferran Torres rompió el empate en Santander en un contragolpe a los 66 minutos, recibiendo un pase de Fermín López y superando al portero antes de encontrar la red vacía. Lamine Yamal selló la victoria en el sexto y último minuto del tiempo añadido.

El Racing tuvo dos goles anulados por fuera de juego, uno al 77 y otro al 86. Desperdició una oportunidad de oro para igualar en una situación de uno contra uno en el tiempo de descuento de la segunda mitad, con el portero del Barcelona Joan García realizando una salvada de último minuto en un disparo del suplente Manex Lozano.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que le ha gustado “mucho” la actitud de sus futbolistas en la victoria que ha conseguido su equipo.

El sorteo para los Cuartos de Final será el próximo lunes y la Final de la Copa se jugará en Sevilla el 25 de abril.

CT