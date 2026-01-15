El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha definida para su próxima pelea. El boxeador tapatío volverá a la actividad el sábado 12 de septiembre , en un evento que se realizará en Riad, Arabia Saudita, y que llevará por nombre “México contra el Mundo”.

El propietario de Ring Magazine, Turki Alalshikh, anunció la pelea mediante un video difundido en redes sociales, acompañado del pugilista tapatío. Durante el mensaje, destacó que se tratará de la primera cartelera promovida por Canelo Promotions.

Hasta el momento no se ha dado a conocer quién será el rival de Álvarez ni los nombres de los demás peleadores que integrarán la función . “Todos los luchadores del equipo de Canelo contra el mundo y el campeón en el evento principal, en el título mundial. Y será una sorpresa en el aeropuerto de Arabia Saudita, si Dios quiere”, aseguró Alalshikh.

El mexicano tenía la opción de solicitar una revancha ante Terence Crawford; sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de que el estadounidense anunciara su retiro del boxeo profesional a mediados de diciembre pasado.

Alalshikh adelantó que el combate estelar será por un título mundial y que habrá sorpresas en el evento. Canelo no ha peleado desde septiembre, cuando perdió por decisión unánime ante Crawford. Tras ese combate, el tapatío fue sometido a una cirugía de codo , lo que retrasó su regreso al ring, originalmente previsto para febrero.

Por otra parte, el retiro de Crawford dejó vacantes los títulos de peso supermediano del CMB, la FIB y la OMB. El cinturón de la AMB fue ganado recientemente por José Armando Reséndiz, mientras que se espera que el título de la OMB se dispute entre Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz.

