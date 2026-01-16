El duelo entre Necaxa y Atlas se jugará este sábado 17 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan igualados en puntos, pero con la necesidad de reaccionar para no rezagarse en este inicio de torneo. Para que no se te pase, te decimos el horario y dónde verlo EN VIVO.

Necaxa vs Atlas: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este sábado se disputará un encuentro muy importante en el Estadio Victoria entre dos equipos que buscan no perder terreno en la clasificación. Necaxa y Atlas suman tres puntos cada uno tras las primeras dos jornadas del torneo.

Los Rayos ocupan la octava posición de la Tabla General, con una diferencia de goles de cero. En la fecha anterior, el equipo hidrocálido cayó 0-2 ante Monterrey, resultado que frenó su arranque en el Clausura 2026 y los obliga a hacerse fuertes como locales.

Atlas, por su parte, se ubica en el lugar 14 con las mismas tres unidades, pero con una diferencia de goles de -1. Los Rojinegros vienen de perder 0-2 frente a Cruz Azul y buscan reencontrarse con el triunfo para escalar posiciones.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Atlas de la J3 - Liga MX

Este sábado 17 de enero, Necaxa recibirá a Atlas por la J3 del Clausura 2026. El partido en el Estadio Victoria de Aguascalientes iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por diversas plataformas, incluida televisión por streaming.

Fecha y hora: Sábado 17 de enero, 17:00 horas

Sábado 17 de enero, 17:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Pluto TV

