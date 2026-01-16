El duelo entre Chivas y Querétaro se jugará este sábado 17 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con panoramas contrastantes en el arranque del torneo, por lo que el encuentro representa una oportunidad más para seguir sumando puntos en la fase regular. Entérate a qué hora empieza y dónde verlo EN VIVO.

Chivas vs Querétaro: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este sábado se disputará un encuentro entre dos equipos con realidades opuestas. Chivas atraviesa un inicio sólido de torneo, mientras que Querétaro busca recomponer el camino tras un arranque irregular.

El conjunto rojiblanco llega como sublíder de la clasificación con seis puntos, luego de sumar dos victorias en las primeras jornadas del campeonato. En su compromiso más reciente, correspondiente a la J2, Chivas derrotó 1-0 a Juárez como visitante en Chihuahua, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Querétaro ocupa la posición 15 de la general con apenas una unidad y sin triunfos en lo que va del Clausura 2026. En la jornada anterior, los Gallos Blancos cayeron 2-1 ante Xolos en el Estadio Corregidora, situación que incrementa la necesidad de sumar puntos en una de las visitas más complicadas del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Querétaro - Liga MX

Este sábado 17 de enero, Chivas recibirá a Querétaro en el Estadio AKRON en Guadalajara, Jalisco, como parte de la actividad del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO a través de Amazon Prime Video. También podrás seguir las acciones minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 17 de enero, 17:07 horas

Sábado 17 de enero, 17:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

