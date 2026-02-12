En la antesala del Clásico Nacional, Brian Gutiérrez dejó en claro que, aunque en su momento existió interés del América por ficharlo, su decisión siempre estuvo definida: su deseo era jugar en Chivas.

El mediocampista rojiblanco reconoció que hubo acercamientos del conjunto azulcrema, pero aseguró que su respuesta nunca cambió .

“Sí, creo que hubo un tema de eso, pero yo tenía la respuesta al final y siempre era Chivas”, expresó.

La historia de Gutiérrez con el Rebaño Sagrado comenzó mucho antes de vestir la camiseta, ya que el sueño que tenía de niño con el tiempo se transformó en una meta personal: defender al club de sus amores.

“Estoy muy feliz de estar acá. Es un partido muy importante y es la exigencia del club sacar los tres puntos. Es un sueño vivirlo. En cada partido buscamos sacar los tres puntos, no importa si es de visita o en casa; tenemos ese plan”, afirmó.

Asimismo, recordó que durante años siguió los clásicos por televisión , viviendo la intensidad desde fuera y soñando con disputar uno dentro del campo.

“Cada clásico que veía por la tele, la intensidad, el fuego, se vive también por afuera. Espero jugarlo y vivirlo dentro del campo. Sabemos la importancia de este encuentro. De mi parte, buscaré controlar el mediocampo, vivir esa intensidad y tener el fuego dentro del campo”, concluyó.

SV