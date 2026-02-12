El pasado 10 de febrero, el mexicano Donovan Carrillo hizo su debut en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026. Gracias a su calificación de 75.56 puntos, el tapatío pudo calificar a la final de patinaje artístico.

¿Cuándo es la final de patinaje artístico?

Estos son los horarios de la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Fecha: viernes 13 de febrero

Hora: 12:00 del día

Transmisión: Claro Sports y ViX

¿Qué hará Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico?

Donovan próximamente presentará su rutina para programa libre. La calidad de esta presentación podría definir su futuro en la competencia. Para ello, hay ciertas características que debe de tener en su rutina. A continuación, te decimos cuáles son:

El mexicano tiene que realizar siete elementos de salto, entre ellos "un salto tipo Axel", llamado así por el patinador noruego Axel Paulsen. Consiste en un salto con la cuchilla izquierda sobre el hielo e impulsado por la pierna derecha para completar giros sobre el aire.

Además, Carrillo deberá realizar tres giros, uno de ellos en combinación, un giro volador o con entrada voladora, y un giro con una sola posición, además de una secuencia de pasos y una secuencia coreográfica.

Otro punto importante es que, en el programa libre, los patinadores pueden elegir su propia música con ciertas específicaciones. La rutina podría durar de cuatro minutos y 10 segundos aproximadamente.

Cabe destacar que sería la segunda participación olímpica de Carrillo, tras su histórica aparición en Beijing 2022, la cual le devolvió a México al patinaje artístico olímpico después de varias décadas en el que el país no compitió en esta disciplina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS