Atleta ucraniano queda fuera de Milán-Cortina 2026 por casco en homenaje a víctimas de la guerra

El ucraniano Vladyslav Heraskevych quedó fuera de la competencia de skeleton en los Juegos de Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 tras negarse a sustituir un casco conmemorativo dedicado a más de 20 deportistas y entrenadores ucranianos fallecidos en la guerra con Rusia. A menos de una hora del inicio de la prueba, el Comité Olímpico Internacional (COI) determinó que el casco vulneraba la normativa que prohíbe manifestaciones en el terreno de juego .

Aunque pudo utilizarlo en los entrenamientos, la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) respaldó la postura del COI. El atleta propuso alternativas —como portar un brazalete negro o exhibir el casco fuera de competencia—, pero no hubo acuerdo, ni siquiera tras una reunión privada con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien no logró que cambiara de postura.

Heraskevych anunció que apelaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo , aunque la prueba se disputó sin él, dejándolo sin opciones de competir pese a conservar su acreditación como atleta. El caso generó críticas en Ucrania, incluido el presidente Volodymyr Zelenskyy, y reavivó el debate sobre la coherencia del COI al permitir otras expresiones simbólicas durante los Juegos, como homenajes personales de distintos competidores.

Mientras el COI defendió la necesidad de aplicar reglas uniformes para evitar un precedente sin control, el entorno del atleta consideró la decisión injusta. Heraskevych, quien llegaba con aspiraciones reales de medalla tras destacadas actuaciones recientes, priorizó el mensaje conmemorativo sobre su participación olímpica.

