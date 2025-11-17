Este martes, la Selección Mexicana y la de Paraguay se enfrentarán en un partido amistoso importante para ambas, ya que necesitan una victoria para mejorar su preparación de cara al Mundial 2026. Ambas selecciones llegan al partido con un historial reciente de empates y derrotas. Para que no te pierdas la acción, aquí te ofrecemos el horario y las opciones para ver el juego EN VIVO.

Cómo llegan México y Paraguay a este partido amistoso

Este encuentro será el último partido de preparación de 2025 para México, dirigido por Javier Aguirre, y Paraguay, bajo el mando del argentino Gustavo Alfaro. Ambas selecciones comenzarán en enero la fase final de su preparación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en junio y será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Existe presión sobre ambas selecciones para conseguir una victoria, especialmente después de los resultados obtenidos en sus partidos más recientes.

México viene de una racha de empates: 0-0 ante Uruguay, 2-2 frente a Corea del Sur, 1-1 contra Ecuador y 0-0 de nuevo ante Japón. Además, sufrió una contundente derrota por 4-0 frente a Colombia, jugando con un equipo con numerosas ausencias.

Paraguay, por su parte, llega al amistoso con resultados mixtos en sus encuentros previos: una derrota de 2-1 contra Estados Unidos, una caída de 2-0 frente a Corea del Sur y un empate 2-2 ante Japón.

¿Dónde es el partido México vs Paraguay?

El partido, correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre, se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, con inicio programado a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables México vs Paraguay

México: Carlos Acevedo; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Germán Berterame. DT: Javier Aguirre

Carlos Acevedo; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Germán Berterame. DT: Javier Aguirre Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Agustín Sánchez, Juan Cáceres; Andrés Cubas, Matías Galarza, Lucas Romero, Miguel Almirón; Alex Arce y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Paraguay

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta, restringida y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 18 de noviembre, 19:30 horas

Martes 18 de noviembre, 19:30 horas Estadio: Alamodome, San Antonio, Texas, Estados Unidos

Alamodome, San Antonio, Texas, Estados Unidos Transmisión: TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca 7, ViX Premium, Canal 5

