PSG pide a Mbappé indemnización millonaria por esta razón

El PSG exige a Kylian Mbappé una indemnización millonaria y hay una razón poderosa.

El equipo Paris Saint-Germain pidió este lunes 17 de noviembre a su exjugador, Kylian Mbappé, que les pague 180 millones de euros. El motivo es que el conjunto perdió la oportunidad de ganar ese dinero. Esto ocurrió en julio de 2023, cuando Mbappé (que ahora juega en el Real Madrid) se negó a aceptar una oferta muy grande de otro equipo que lo quería comprar.

El club parisino le pide ese dinero a Mbappé porque él les está reclamando 240 millones de euros; el jugador argumenta que se debe a un cambio en su contrato y por el acoso que, según él, sufrió cuando terminó su relación laboral con el PSG.

Por su parte, la abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden, denunció ante una audiencia celebrada en un tribunal de la Magistratura de Trabajo de París "las numerosas presiones" de parte del PSG por no haber querido renovar su contrato hasta 2025 e insistió en que el pacto entre el club y el jugador para extender el vínculo "no es válido porque no hubo una homologación".

"Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente", aseguró Verheyden, quien recordó las semanas en las que Mbappé estuvo apartado del primer equipo en el verano de 2023 por no haber renovado y criticó la actitud del club, que "piensa que todo se puede comprar", dijo.

Según la abogada, Mbappé atravesó un "momento terrible" al ser notificado de que sería excluido de los partidos si no firmaba su renovación de contrato.

Así terminó la relación entre el PSG y Mbappé

El PSG excluyó al jugador del equipo principal al comienzo de la temporada 2023-2024. La decisión se debió a que el deportista manifestó su intención de mantener su contrato hasta el verano de 2024, rechazando cualquier posibilidad de renovación.

Pero Mbappé se reintegró en el once titular tras la primera jornada de la temporada.

Según el PSG, esa vuelta a primera fila se debió a un acuerdo consistente en que el delantero renunciaba a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato para no dañar las finanzas del club. Una versión que desmiente la defensa de Mbappé, al igual que la oferta millonaria para ir a jugar a Arabia Saudita.

"El 22 de julio, un club saudí ofreció comprar a Kylian Mbappé por 300 millones de euros. La oferta era válida hasta la medianoche del 25 de julio (de 2023). Pero nunca la vi en mi escritorio; nunca se le presentó", aseguró hoy su abogada.

El excapitán de la Selección de Francia, que se unió al Real Madrid en el verano de 2024 como agente libre tras finalizar su contrato con el PSG, exige el pago de 55 millones de euros, correspondientes a primas y salarios que, según él, están pendientes.

Los letrados del jugador estiman que, de haberse transformado su contrato de duración determinada en uno indefinido, el club debería abonarle 240 millones de euros, cantidad a la que se sumarían los daños y perjuicios ocasionados.

